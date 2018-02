Merkel: My, Niemcy, jesteśmy odpowiedzialni za Holokaust

W zwišzku z wizytš premiera Polski w Berlinie cotygodniowy podcast kanclerz Niemiec poœwięcony jest polsko-niemieckiej współpracy. Merkel podkreœla w nim m.in., że Niemcy przyznajš się do swojej historii.

Podcast Angeli Merkel na stronie urzędu kanclerskiego poœwięcony jest pištkowej (15.02.18) wizycie w Berlinie polskiego premiera Mateusza Morawieckiego.

Tym razem kanclerz wypowiada się o polsko-niemieckich stosunkach w rozmowie z niemieckim studentem odpowiadajšc na jego pytania. Merkel podkreœla na wstępie, że na podstawie polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sšsiedztwie i przyjaznej współpracy sprzed 27 laty, rozwinęła się „żywa współpraca, która jest stabilna, pomimo różnic poglšdów w niektórych kwestiach”. Angeli Merkel szczególnie leży na sercu bliska współpraca Polski i Niemiec na poziomie społeczeństw. Dlatego niemiecka kanclerz cieszy się na otwarcie pištkowš wizytš premiera Morawieckiego "nowego rozdziału w polsko-niemieckich stosunkach".

Niemcy ponoszš odpowiedzialnoœć za obozy

Kanclerz Niemiec pytana o ustawowy zakaz nazywania obozów zagłady zlokalizowanych przez nazistów w okupowanej Polsce „polskimi obozami” powiedziała, zastrzegajšc, że nie chce wtršcać się w ustawodawstwo w Polsce: „My jako Niemcy jesteœmy odpowiedzialni za to, co wydarzyło się podczas Holocaustu, Shoah w okresie narodowego socjalizmu”. To były obozy koncentracyjne, za które odpowiedzialnoœć spoczywa na Niemcach – powiedziała Merkel dodajšc, że ta odpowiedzialnoœć nie ustaje i przejmuje jš każdy kolejny rzšd Niemiec. Dlatego Niemcy dalej będš wspierać utrzymanie takich miejsc pamięci jak Krzyżowa czy KL Auschwitz po to, „aby akurat młodym Niemcom pokazać, że potrafimy przejšć odpowiedzialnoœć za naszš własnš historię, i że tylko na tej podstawie możemy tworzyć dobrš i wspólnš przyszłoœć z Polskš, ale też z całš Europš i œwiatem” – powiedziała kanclerz.

Zobowišzania w kwestiach praworzšdnoœci

Merkel wypowiedziała się w podcaœcie także na temat sporu między Polskš a Komisjš Europejskš o poszanowanie zasad praworzšdnoœci. Wskazała na intensywne rozmowy polskiego rzšdu z Komisjš w Brukseli. I to jest - w jej przekonaniu - właœciwe miejsce do rozstrzygania takich kwestii. "Dlatego, że państwa przystępujšce do Unii Europejskiej zobowišzujš się do przestrzegania zasad praworzšdnoœci", gdyż – jak zaznaczyła – "tworzš one ramy dla działań UE".

Wspólne działania na rzecz uchodŸców

Jeœli chodzi o przyjmowaniem uchodŸców, Merkel wskazała na koniecznoœć podjęcia działań ws. wspólnego europejskiego systemu azylowego. Zaznaczyła przy tym, że w kwestii poprawy ochrony zewnętrznych granic UE i zwalczania przyczyn migracji, panuje jednomyœlnoœć także z polskim rzšdem.

W swoim podcaœcie Merkel mówi o wspólnej polsko-niemieckie inicjatywie na rzecz uchodŸców w Jordanii, gdzie wielu z nich znalazło schronienie. Wskazuje też na różnice w poglšdach między Warszawš a Berlinem w kwestii rozłożenia obcišżeń przy przyjmowaniu uchodŸców. Lecz, jak zaznacza Merkel, polega ona na tym, że w wyniku cišgłych rozmów zostanš wypracowane „solidarne i europejskie rozwišzania”.