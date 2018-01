Niemiecka prasa: Reparacje wojenne nie są problemem

Niemiecka prasa odnotowała wypowiedŸ ministra spraw zagranicznych Polski Jacka Czaputowicza w przeddzień jego pierwszej wizyty w Berlinie, że kwestia reparacji wojennych nie może obcišżać relacji polsko-niemieckich.

"Reparacje wojenne nie sš problemem" - pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung" dodajšc, że szef polskiej dyplomacji nie zamierza podczas wizyty w Berlinie poruszać tego tematu. "W relacjach między naszymi rzšdami temat ten nie istnieje", cytuje ministra "FAZ".

Relacjonujšc spotkanie szefa polskiej dyplomacji z niemieckimi dziennikarzami, korespondent "FAZ" zwraca uwagę na jego wyjaœnienia, że debata o reparacjach jest "wewnętrznš dyskusjš" w Polsce, ponieważ wielu ludzi, którzy przeżyli niemieckš okupację, uważa się cišgle jeszcze za poszkodowanych.

Wewnętrzna debata jest "konieczna" i może być "bardzo pożyteczna", jeżeli dojdzie do dialogu ze stronš niemieckš, powiedział według "FAZ" Czaputowicz. Problem niemieckich reparacji po wojnie nie został rozwišzany w sposób sprawiedliwy, jednak "obecnie nie jest problemem stosunków dwustronnych".

Minister przyznał, że skierowanie spraw odszkodowawczych do sšdów amerykańskich jest elementem dyskusji toczšcej się w Polsce, sam jednak - jak podkreœla "FAZ" - nie identyfikuje się z tym pomysłem.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Sprawę podejœcia Czaputowicza do reparacji stawia na pierwszym miejscu także dziennik "Die Welt". "Reparacje? Dla nowego ministra spraw zagranicznych nie jest to temat", pisze Gerhard Gnauck.

"Œwieżo nominowany szef dyplomacji Czaputowicz ma do spełnienia trudnš misję - ma poprawić zakłócone relacje z Niemcami. Dlatego postępuje w niektórych sprawach całkiem inaczej niż jego poprzednik", czytamy w "Die Welt".

Gnauck przypomina, że dla Witolda Waszczykowskiego Niemcy były przede wszystkim partnerem gospodarczym. "Partnerów politycznych szukał gdzie indziej - przede wszystkim w Londynie i Budapeszcie", zauważa komentator.

W odróżnieniu od swojego poprzednika, Czaputowicz stara się najwidoczniej "nie stawiać ciężarów przeszłoœci na pierwszym miejscu", ocenia Gnauck. "Z pewnoœciš nie dšżymy do tego, by problem (reparacji) był obcišżeniem dla naszych stosunków", cytuje ministra "Die Welt".

Swoim szybkim przyjazdem do Berlina Czaputowicz chce zasygnalizować "solidarnoœć i przyjaŸń". Jednym z celów jest też "obniżenie temperatury sporu" - pisze warszawski korespondent niemieckiej gazety.

Gnauck pisze też o stanowisku szefa MSZ w sprawie sporu z Brukselš o praworzšdnoœć. Przytacza opinię Czaputowicza, że ostatnie słowo w tym konflikcie powinien mieć Trybunał Sprawiedliwoœci UE. Komisja Europejska zadziałała przedwczeœnie, zwracajšc się do Rady UE.

Jacek Lepiarz, Berlin