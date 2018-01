Iran: Mamy dowody, że zagranica steruje protestami

Ambasador Iranu przy ONZ Gholamali Khoshroo oœwiadczył na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, że rzšd w Teheranie ma "twarde dowody" iż protesty trwajšce w tym kraju od 28 grudnia sš "sterowane z zagranicy".

Pod koniec 2017 roku w Iranie wybuchły protesty uliczne - poczštkowo na tle ekonomicznym, z czasem jednak przerodziły się w protesty polityczne. Protestujšcy - w większoœci młodzi ludzie - domagali się dymisji rzšdu i przywódców duchowych Iranu. Jak dotšd w protestach zginęło 21 osób.

Protesty wsparł prezydent USA Donald Trump, który pisał na Twitterze m.in. że naród irański powstał by zaprotestować przeciwko skorumpowanym przywódcom, którzy pozbawili go wolnoœci. Iran uznał to za niedopuszczalnš ingerencję w swoje wewnętrzne sprawy.

Teraz Khoshroo w czasie posiedzenia RB ONZ ocenił, że Stany Zjednoczone nadużyły swojej władzy, jakš zapewnia im pozycja stałego członka Rady Bezpieczeństwa, zwołujšc posiedzenie Rady poœwięcone protestom, do jakich dochodzi w irańskich miastach.

- To bardzo niefortunne, że pomimo oporu częœci członków Rady, RB ONZ pozwala sobie na to, by być wykorzystywanš przez obecnš administrację USA zwołujšc posiedzenie w sprawie, która nie podlega mandatowi Rady - ubolewał irański dyplomata.

Tymczasem ambasador USA przy ONZ, Nikki Haley stwierdziła, że Stany Zjednoczone "bez poczucia winy stojš po stronie tych, którzy w Iranie domagajš się wolnoœci, pomyœlnoœci dla swoich rodzin i godnoœci dla swojego narodu". - Nie będziemy milczeć. Nieuczciwe próby nazwania protestujšcych "marionetkami zagranicznych sił" nie zmieniš tego - dodała.