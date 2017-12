Erdogan: Sudan przekaże Turcji port Sawakin

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że prezydent Sudanu zgodził się tymczasowo przekazać Turcji port Sawakin, na wybrzeżu Morza Czerwonego. Turcja ma kontrolować go do czasu odbudowy portu, która ma ułatwić pielgrzymowanie muzułmanów z Sudanu do Mekki - informuje Agencja Anatolia.

Sawakin, położony na wyspie u wybrzeży Morza Czerwonego port, to jeden z najstarszych portów w Afryce. W przeszłości był celem wędrówek muzułmanów z Afryki, którzy udawali się stąd na pielgrzymkę do Mekki w Arabii Saudyjskiej.

Za czasów Imperium Ottomańskiego - jak przypomina Agencja Anatolia - port miał dla Turcji strategiczne znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa prowincji Hejaz (dziś jest to zachodnia część Arabii Saudyjskiej) przed najeźdźcami.

- Powiedziałem: "Teraz budujemy meczety i urząd celny. Ale powinniście oddać nam wyspę do czasu, aż ją odbudujemy i doprowadzimy do oryginalnego stanu. Mój brat Omar al-Baszir (prezydent Sudanu) powiedział: Ok" - relacjonował Erdogan w czasie turecko-sudańskiego forum.

Erdogan miał złożyć propozycję przejęcia wyspy przez Turcję w czasie wizyty w Sawakin w towarzystwie al-Baszira.

- Wiecie co oznacza odbudowa? Przekażemy tym, którzy zniszczyli (port) sygnał: Przyszliście tu i zniszczyliście go. To, że zniszczyliście to miejsce można porównać do przyjścia do nas i obcięcia nam bród. Ale nie zapominajcie, że my odbudujemy to miejsce i będzie tak, jak z obciętą brodą, która odrasta i jest jeszcze mocniejsza. I wy to zobaczycie - powiedział Erdogan cytując słowa wielkiego wezyra Sokollu Mehmeda Paszy.

Erdogan podkreślił również, że odbudowa wyspy będzie wkładem we wzbogacenie dziedzictwa historycznego Turcji.