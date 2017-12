ONZ nakłada sankcje na cztery statki Korei Płn.

Rada Bezpieczeństwa ONZ wydała zakaz przyjmowania w portach całego świata czterech statków północnokoreańskich, które, jak się podejrzewa, zajmowały się transportem towarów objętych embargiem ONZ - poinformowała agencja AFP.

Źródła dyplomatyczne, na które powołuje się francuska agencja, twierdzą, że w Radzie Bezpieczeństwa rozważano objęcie zakazem dziesięciu statków - zgodnie z wnioskiem złożonym przez USA. Dzięki interwencji dyplomacji chińskiej udało się ograniczyć ich liczbę do czterech. Chodzi o frachtowce: Ul Ji Bong 6, Rung Ra 2, Sam Jong 2 i Rye Song Gang 1. Procedura nie została jeszcze zamknięta. Wciąż możliwe jest poszerzenie listy - dowiedziała się AFP.

Biały Dom domagał się wydania zakazu przyjmowania w portach jeszcze sześciu statków, w tym m.in. tankowców należących do Hongkongu i Republiki Palau oraz statków handlowych pływających pod banderą Chin, Belize i Panamy.

W 2017 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła trzy pakiety sankcji wobec Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Te przyjęte 5 sierpnia dotyczyły stali, węgla i zakazu połowów dla KRLD na wodach międzynarodowych. Te z 11 września zakazały handlu tekstyliami oraz wprowadziły ograniczenia w dostawach ropy naftowej dla Korei Płn. 22 grudnia Rada jednogłośnie przyjęła zaś rezolucję nakładającą kolejne sankcje na Pjongjang. Tym razem były one wymierzone głównie w przetworzone produkty petrochemiczne.

Rada Bezpieczeństwa nakłada kolejne już ograniczenia na reżim w związku z jego programem rozwoju broni nuklearnej i balistycznej. Przyjęta 22 grudnia rezolucja ma docelowo ograniczyć o 75 proc. dostawy ropy naftowej i produktów pochodnych do Korei Północnej. Stany Zjednoczone zabiegały o zablokowanie 90 proc. dostaw. Ponadto północnokoreańscy pracownicy, którzy są zatrudniani przede wszystkim w Rosji i Chinach, mają w ciągu 12 miesięcy zostać odesłani do kraju. Według ONZ pracują oni "w warunkach zbliżonych do niewolnictwa".

Nowa seria sankcji była odpowiedzią na test międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM), który Korea Północna przeprowadziła 28 listopada. Korea Północna przeprowadziła w listopadzie próbę pocisku ICBM. Pentagon ocenił, że rakieta testowana przez Pjongjang osiągnęła wyższy pułap niż poprzednie północnokoreańskie rakiety, a próba tej broni stanowi zagrożenie dla całego świata. We wrześniu reżim przeprowadził szóstą już i największą z dotychczasowych próbę nuklearną, a w lipcu dwie próby ICBM.

Możliwość wydania zakazu zawijania do międzynarodowych portów przez statki północnokoreańskie była przewidziana w rezolucji przyjętej 5 sierpnia - przypomina Agence France Presse.