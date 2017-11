Waszczykowski: Ławrow nie chce ze mną rozmawiać

Rosja nie chce rozmawiać z polskim rządem w żadnej sprawie, chce go przeczekać albo ignorować. Klucze do poprawy relacji polsko-rosyjskich są w Moskwie - powiedział szef MSZ Witold Waszczykowski. Ocenił, że poprzednie rządy zaniedbały sprawę zwrotu wraku Tu-154M.

Szef resortu dyplomacji był pytany we wtorek w radiu Wnet, co będzie dalej ze zwrotem wraku samolotu Tu-154M, który 10 kwietnia 2010 r. rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób, pasażerowie i członkowie załogi - w tym para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy.

- Poprzednie rządy zaniedbały tę sytuację, w tej chwili, po dwóch latach, mam możliwość przejrzenia wszystkich dokumentów w MSZ, widziałem, że przez wiele lat nic nie robiono nie tylko z wrakiem, ale ze śledztwem smoleńskim. MSZ (za poprzednich rządów) nie upominał się o to, nie upominał się ani wobec Rosjan, ani wobec zagranicy, (ani) wobec naszych sojuszników - stwierdził szef MSZ.

- Jest to kwestia bardzo zaniedbana. Kiedy dwa lata temu zacząłem rozmawiać z sojusznikami, oni byli zdziwieni, że w ogóle tę kwestie podnosimy, bo wydawało im się, że sprawa jest zamknięta - dodał Waszczykowski.

Szef MSZ podkreślił, że Rosja pytana o zwrot wraku "oczywiście odpowiada, że toczy się śledztwo ws. katastrofy smoleńskiej i nie mogą oddać wraku, bo jest to dowód w śledztwie". - Odpowiadamy (Rosji) jednoznacznie - im dłużej trzymacie wrak, im dłużej nam przeszkadzacie w zakończeniu tego śledztwa, tym bardziej wskazujecie na to, że macie coś do ukrycia. Tym bardziej nas utrzymujecie w przekonaniu, że ta katastrofa wyglądała inaczej, niż raporty oficjalne - i ten polski i ten rosyjski - powiedział Waszczykowski. Dodał, że "wszystkie klucze do poprawy relacji z Polską w tej chwili są w Moskwie".

Na pytanie, czy rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem, odparł, że: "minister spraw zagranicznych Rosji nie chce rozmawiać z polskim ministrem spraw zagranicznych". Mówiąc o stosunku Rosji do Polski, szef MSZ stwierdził: - Rosja taki ma niestety stosunek, że po prostu chce albo przeczekać ten rząd albo go ignorować, to jest wielki problem. Rosja nie chce rozmawiać z polskim rządem w żadnej sprawie.

Waszczykowski zaznaczył, że dialog polsko-rosyjski toczy się na niższych szczeblach - technicznych i eksperckich. - Na szczęście jakieś tam relacje są, natomiast ani na szczeblu prezydenckim, ani szczeblu premiera, ani na szczeblu ministrów: spraw zagranicznych, obrony, dialog z Rosją się nie toczy z winy Rosji, która tego dialogu nie chce podjąć - powiedział Waszczykowski.