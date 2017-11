Konrad Szymański: Agenda Liderów Tuska zgodna z polskimi oczekiwaniami

Agenda Liderów zaproponowana przez przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska wychodzi naprzeciw polskim oczekiwaniom - powiedział wiceszef MSZ Konrad Szymański. Według niego to Rada Europejska powinna być miejscem dyskusji o przyszłości UE.

Szymański na posiedzeniu sejmowej komisji ds. UE relacjonował ustalenia ostatniego unijnego szczytu, który odbył się w Brukseli 19 i 20 października. - Ważnymi aspektami tego spotkania było przyjęcie Agendy Liderów - poinformował wiceminister spraw zagranicznych.

Szymański tłumaczył, że jest to propozycja przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, która zakłada pogłębione zaangażowanie Rady Europejskiej w rozwiązywanie kluczowych problemów, z jakimi państwa członkowskie spotkały się na poziomie rad sektorowych (tu decyzje podejmowane są przez ministrów poszczególnych resortów wszystkich państw członkowskich). Według Szymańskiego są tam "wyraźne problemy w uzyskaniu porozumienia w takich zagadnieniach, jak polityka klimatyczna, energetyczna, migracyjna". - Widzimy tu wyraźną potrzebę zaangażowania politycznego i większej odpowiedzialności w kształtowanie kompromisu, który byłby komfortowy dla wszystkich stron sporu - powiedział wiceminister.

Szymański mówił, że Agenda Liderów zakłada także dość intensywny kalendarz spotkań Rady Europejskiej, by to Rada była "centralnym miejscem kształtowania dyskusji o przyszłości UE". - Jest to zbieżne z polskimi oczekiwaniami - podkreślił Szymański. Według niego Polska upominała się o to od początku tej dyskusji, zapoczątkowanej tuż po ogłoszeniu wyników referendum brytyjskiego z czerwca 2016 r.

- To Rada Europejska jest jedynym miejscem, które skupia wszystkich szefów rządów, przedstawicieli państw członkowskich, od których zależy przyszłość UE. Żaden inny format, żadne inne gremium, ani też żadna inna instytucja nie powinna odgrywać wiodącej roli w tej sprawie - powiedział wiceszef MSZ. - W tym sensie jest to wyjście naprzeciw polskim oczekiwaniom - dodał.

Tusk otrzymał mandat na przygotowanie Agendy Liderów na cyfrowym szczycie UE w Tallinie we wrześniu br. liderzy unijni dali Tuskowi mandat na przygotowanie "Agendy Liderów". Ma ona przyspieszyć proces podejmowania decyzji i działań w Europie w kluczowych kwestiach.