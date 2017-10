Andrzej Duda z prezydentem Turcji o wojsku i kulturze

Wizyta Recepa Tayyipa Erdogana jest związana ze współpracą polityczną i gospodarczą, rozmowy dotyczą także współpracy wojskowej - powiedział prezydent Andrzej Duda na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu z tureckim prezydentem.

Duda wyraził "radość i satysfakcję" z wizyty prezydenta Turcji.

- Cieszy mnie bardzo to, że ta wizyta odbywa się w Warszawie, jest to wizyta ważna, związana ze współpracą polityczną pomiędzy Polską a Turcją, związana także w ogromnym stopniu ze współpracą gospodarczą pomiędzy Polską a Turcją - podkreślił prezydent.

- Rozmawialiśmy, zarówno współpracy wojskowej jak i współpracy kulturalnej - zaznaczył.

Jak poinformował, przed konferencją doszło do podpisania pięciu ważnych umów międzyrządowych.

Duda podziękował prezydentowi Turcji także za szereg działań w dziedzinie stosunków polsko-tureckich związanych z kwestiami współpracy kulturalnej.

Erdogan: Złe relacje tylko 30 lat

- Rozmawialiśmy na temat relacji bilateralnych miedzy naszymi krajami w różnych dziedzinach: dziedzinie wojskowości, kultury, gospodarki i innych. Zastanawialiśmy się, co możemy w tych sprawach zdziałać więcej - podkreślił prezydent Turcji.

Pogratulował Polsce niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019 i życzył, by zakończyło się ono powodzeniem. Erdogan przypomniał, że w tej sprawie Turcja wsparła polskie starania.

- Turcja na przełomie wieków była krajem, który zawsze wspierał niepodległość i suwerenność Lechistanu, czyli Polski. Gdy patrzymy na nasze relacje, to oprócz 25 czy 30 lat, nasze ponad 600-letnie relacje odbywały się w atmosferze przyjaznej i pokojowej. Obiecuję, że tak jak do tej pory chroniliśmy spuściznę, czy dziedzictwo naszych wspólnych relacji, tak będziemy robić to nadal - zadeklarował Erdogan.