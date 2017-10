Waszczykowski chce "polityki otwartych drzwi" w UE

Chcemy, żeby Unia Europejska podtrzymała na listopadowym szczycie Partnerstwa Wschodniego politykę "otwartych drzwi" - oświadczył w stolicy Azerbejdżanu szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski.

Szef polskiego MSZ opowiedział się także za umożliwieniem partnerom UE uczestnictwa - w statusie obserwatora - w pracy unijnych agend i instytucji.

Po rozmowach ze swoim azerbejdżańskim odpowiednikiem Elmarem Mammadiarowem Waszczykowski relacjonował, że jednym z głównych tematów rozmów ministrów były oczekiwania wobec szczytu. Zaznaczył w tym kontekście, że Polska zabiega o to, aby Partnerstwo Wschodnie "pozostawało wysoko na unijnej agendzie".

- Uważamy, że naszą powinnością jest zachęcanie UE do utrzymania funkcjonowania polityki "otwartych drzwi" - podkreślił szef MSZ. Jak zastrzegł, Polska nie jest w tej sprawie naiwna i rozumie, że w najbliższej przyszłości Partnerstwo Wschodnie nie doprowadzi do rozszerzenia UE. - Ale będziemy namawiać, przekonywać i wywierać presję na kraje członkowskie, by zachowały "otwarte drzwi" i aby oferowały coraz to kolejne programy, które będą angażowały naszych partnerów głębiej i głębiej we współpracę z UE - dodał Waszczykowski.

Szef polskiej dyplomacji mówił, że jego propozycją jest np. "utworzenie statusu obserwatora w agendach i instytucjach UE". Według ministra umożliwiłoby to partnerom "uczenie się bezpośrednio, poprzez działanie w tych instytucjach, jak działa Unia".

- Na przykład w Polsce mieści się siedziba Fronteksu - agencji, której misją jest ochrona i monitorowanie sytuacji na granicach UE. Nasi partnerzy z programu Partnerstwa Wschodniego są też naszymi sąsiadami, więc dlaczego nie zaprosić ich do współpracy z tak istotną instytucją jak Frontex? - przekonywał Waszczykowski.