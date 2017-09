Władimir Putin: Presja na Koreę Północną nic nie da

Artykuł został opublikowany w piątek na oficjalnym portalu Prezydenta Federacji Rosyjskiej oraz w czołowych wydaniach prasowych w krajach należących do ugrupowania BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki).

W tekście podpisanym przez przywódcę Rosji podkreślono, że sytuacja na Półwyspie Koreańskim "balansuje na granicy zakrojonego na szeroką skalę konfliktu". Kreml, podobnie jak Pekin, jest zaniepokojony rozwojem sytuacji wokół KRLD i stoi na stanowisku, że "problemy regionu można rozwiązać bez stawiania warunków wstępnych, poprzez dialog wszystkich zainteresowanych stron". "Prowokacje, naciski, wojownicza i obraźliwa retoryka wobec Pjongjangu" nie przyniesie pozytywnych rezultatów. "To droga donikąd" – zaznaczył Putin.

Rosyjski prezydent przypomniał, że Chiny i Rosja opracowały mapę drogową wskazującą na porządek działań. które powinny być wdrożone, aby stopniowo zmniejszyć napięcie i uruchomić mechanizmy "trwałego pokoju oraz bezpieczeństwa".

Tekst Putina został opublikowany w przededniu spotkania na szczycie przywódców ugrupowania BRICS, jakie odbędzie się w dniach 3-5 września w Chinach.

Problemy poruszone w artykule dotyczą zasadniczo tego spotkania, m.in idei stworzenia platformy BRICS do badań nad energią (BRICS Energy Research Platform) czy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.

Spośród zagadnień międzynarodowych Putin odniósł się jedynie do sytuacji wokół Korei Płn. oraz do konfliktu Syrii, które to problemy stanowią też ważne zagadnienia dla gospodarzy spotkania - władz Chin. Jeśli chodzi o konflikt w Syrii, Putin zaznaczył, że "między innymi dzięki wysiłkom Rosji terroryści otrzymali potężny cios", a sytuacja w tym kraju "ulega stopniowej poprawie". Wezwał do kontynuacji walki z międzynarodowym terroryzmem i "stworzenia szerokiego, antyterrorystycznego frontu działającego w oparciu o uznawane ogólnie normy prawa międzynarodowego z centralną rolą ONZ".