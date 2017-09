Recep Tayyip Erdogan krytykuje prokuraturę w USA

Szef rumuńskiego MSZ: Mamy zaufanie do tego co robią polskie władze

- To absolutny skandal. To skandaliczna oznaka tego, jak działa wymiar sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych - powiedział turecki prezydent w Ankarze po modlitwach z okazji muzułmańskiego święta Id al-Adha. - Te wydarzenia w Stanach Zjednoczonych to nic dobrego. USA to nadal kraj, w którym zapewnia się ochronę gangowi FETO - dodał.

Władze tureckie oskarżają Fethullaha Gulena, islamskiego kaznodzieję i byłego sojusznika Erdogana, o zorganizowanie udaremnionego zamachu stanu w lipcu 2016 roku, a także o stworzenie w Turcji struktur "państwa równoległego". Gulen zaprzecza tym zarzutom.

W czerwcu waszyngtońska prokuratura postawiła zarzuty 12 ochroniarzom Erdogana, którzy zaatakowali uczestników protestu podczas majowej wizyty tureckiego przywódcy w stolicy USA. Do zajść doszło przed rezydencją ambasadora Turcji w USA. W ich następstwie obrażenia odniosło 11 demonstrujących pokojowo osób, z czego dziewięć wymagało pomocy medycznej. Na zamieszczonym w internecie nagraniu wideo widać, jak mężczyźni w czarnych garniturach biegną za protestującymi, a następnie kopią ich i okładają pięściami, podczas gdy miejscowa policja usiłuje interweniować.

Policja w Waszyngtonie informowała w czerwcu, że nie ma wystarczającego powodu do aresztowania samego Erdogana, który przyglądał się wydarzeniom z zaparkowanego nieopodal samochodu. Zajście przyczyniło się do zaostrzenia napięć w relacjach amerykańsko-tureckich - podkreśla Reuters.

Strona turecka o sprowokowanie zajść oskarżyła demonstrantów powiązanych z separatystyczną Partią Pracujących Kurdystanu (PKK). Erdogan twierdzi, że USA nie zapewniły mu wystarczającej ochrony przed członkami PKK podczas jego wizyty w USA. Zapowiedział, że omówi tę sprawę z prezydentem USA Donaldem Trumpem podczas następnej wizyty.

Sekretarz stanu USA Rex Tillerson w wydanym oświadczeniu ocenił, że postawienie zarzutów ochroniarzom Erdogana to jasny sygnał, że USA "nie tolerują osób, które stosują przemoc i zastraszanie do tłumienia wolności słowa i manifestowania poglądów politycznych w ramach obowiązującego prawa".