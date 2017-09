Malcolm Turnbull: Jak można nie nienawidzić Australii?

Foto: Fotolia.com

Premier Australii Malcom Turnbull wezwał Chiny do odcięcia dopływu ropy naftowej do Korei Północnej co wywołało reakcję chińskiego dziennika "Global Times", powiązanej z chińskimi władzami gazety, która nazwała Australię "obywatelem drugiej klasy na Zachodzie".