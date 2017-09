Siergiej Ławrow: Antyrosyjskie pranie mózgów w Polsce

Foto: AFP

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow oznajmił, że w Polsce "odczuwa się pranie mózgów" społeczeństwa w duchu, który - jak to ujął - "będzie jednoznacznie antyrosyjski" i dąży się do "wywołania atmosfery odrzucenia wszystkiego, co związane jest z Rosją".