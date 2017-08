Mattis: rozwiązania dyplomatyczne w sprawie Korei Północnej się nie wyczerpały

"USA rozmawiały z Koreą Północną i wypłacały jej haracze przez 25 lat. Rozmawianie nie będzie odpowiedzią!" - napisał Trump.

Pytany przez dziennikarzy o to, czy USA wyczerpały już możliwość dyplomatycznych rozwiązań w sprawie Korei Płn., Mattis odpowiedział: "nie". Pytanie to zadano mu podczas spotkania w Pentagonie z ministrem obrony Korei Południowej Songiem Jungiem Mu.

"Nigdy nie wyczerpiemy rozwiązań dyplomatycznych. Kontynuujemy współpracę, a minister i ja ponosimy wspólnie odpowiedzialność za zapewnienie ochrony naszych narodów, ludności naszych krajów i naszych interesów" - powiedział Mattis.

Korea Północna wystrzeliła we wtorek rakietę balistyczną, która po przeleceniu nad japońską wyspą Hokkaido spadła do Oceanu Spokojnego. Według przedstawicieli władz USA, mógł to być pocisk KN-17, znany także pod nazwą Hwasong-12 (Mars-12). Jego maksymalny zasięg szacowany jest przez różne źródła na 3700 do 6000 kilometrów.

Pjongjang złamał w ten sposób po raz kolejny nałożony na niego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ zakaz prac nad bronią jądrową i pociskami balistycznymi. Służące wyegzekwowaniu zakazu międzynarodowe sankcje okazały się na razie bezskuteczne.