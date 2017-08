Rosja dziękuje Watykanowi za poparcie

Jak przekonać szefa do awansu?

Kardynał Parolin spotkał się także z patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem, któremu przekazał pozdrowienia od papieża Franciszka. Na zakończenie rozmowy z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej w Moskwie minister Ławrow oświadczył: - Jesteśmy wdzięczni Watykanowi za stanowisko wobec Ukrainy i za poparcie. Musimy przezwyciężyć konflikt, by znaleźć rozwiązania, które doprowadzą do realizacji porozumień z Mińska.

- Ponadto doceniamy stanowisko Watykanu, by nie wykorzystywać czynnika religijnego w celu osiągnięcia korzyści politycznych - mówił szef MSZ Rosji. Spotkanie z kardynałem Parolinem ocenił jako "szczere i owocne".

Jednym z jego tematów była sytuacja w Syrii. - Wyjaśniliśmy, co robimy w Syrii, proces negocjacji w Astanie - oświadczył Ławrow. Po rozmowach obie strony poinformowały o "zbieżności stanowisk" w kwestiach walki z terroryzmem, poszukiwania pokojowych rozwiązań kryzysów, sprawiedliwości społecznej i obrony rodziny. - Uważamy, że byłoby dobrze, gdyby równolegle do związków między dwoma naszymi państwami, rozwijał się także dialog między Kościołami - powiedział Ławrow, cytowany przez agencję ANSA. Pochwalił jako ważny etap "odwilży" pierwsze historyczne spotkanie papieża Franciszka i patriarchy Cyryla w lutym 2016 roku na Kubie.

Kardynał Parolin wskazał zaś, że do rozwiązania pozostają jeszcze takie kwestie sporne jak pozwolenia na pracę dla duchowieństwa spoza Rosji i oddanie kilku kościołów, które Watykan uważa za konieczne, by można było prowadzić opiekę duszpasterską wśród katolików. Wyraził wolę zacieśnienia relacji między Watykanem a Rosją. Watykański sekretarz stanu wyjaśnił, że nie rozmawiał z Ławrowem o możliwości wizyty papieża w Rosji. - Zobaczymy później, Duch Pana zasugeruje, jakie będą najlepsze kroki - powiedział watykański dostojnik. - Jestem w Moskwie, by przedstawić Siergiejowi Ławrowowi i (prezydentowi Rosji) Władimirowi Putinowi apele papieża Franciszka dotyczące kwestii dwustronnych i problemów międzynarodowych, zwłaszcza o sprawiedliwe i trwałe rozwiązania dla Bliskiego Wschodu, Ukrainy i innych rejonów świata - dodał.

Kardynał przypomniał, że w tych wszystkich konfliktach Stolica Apostolska upomina się przede wszystkim o poprawę sytuacji ludności cywilnej i o to, by "górę wzięła sprawiedliwość oraz prawda faktów i by nie manipulować rzeczywistością".

Kardynał Parolin, były nuncjusz apostolski w Wenezueli, wyraził opinię, że Rosja "może pomóc w przezwyciężeniu kryzysu" w tym kraju. Witając się z patriarchą Moskwy i całej Rusi, sekretarz stanu powiedział, że usłyszał od papieża przed wyjazdem do Moskwy: - Proszę pozdrowić mojego brata Cyryla.

Odnosząc się do Ukrainy, patriarcha Cyryl w czasie spotkania z watykańskim "premierem" oświadczył: Kościoły nie mogą "odgrywać żadnej innej roli oprócz niesienia pokoju ludziom, którzy są w konflikcie". Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej zapewnił: - Bardzo doceniamy to, że także tym razem znaleźliśmy wzajemne zrozumienie w kwestii roli, jaką powinny odgrywać nasze Kościoły w sprawie pojednania ludności na Ukrainie.

W środę kardynał Pietro Parolin udaje się do Soczi na spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.