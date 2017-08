Witold Waszczykowski: Polska, Rumunia i Turcja wzorem współpracy w ramach NATO

W piątek w MSZ odbyło się spotkanie sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga z szefami MSZ Polski, Rumunii i Turcji. Następnie ministrowie odbyli konsultacje w formacie trójstronnym.

- Cała nasza trójka to są kraje wiodące, które mogą być przykładem dla współpracy w ramach NATO, ponieważ wypełniamy zobowiązania natowskie w sposób wzorowy - podkreślił Waszczykowski podczas konferencji prasowej po zakończeniu konsultacji.

Wskazał tu na kwestie wydatków zapisanych w budżecie na armię oraz zaangażowanie sił. - Wszystkie nasze trzy kraje są krajami, które nie tylko są konsumentami bezpieczeństwa, ale są również dostarczycielami bezpieczeństwa - podkreślił.

Waszczykowski poinformował też, że podczas spotkania z szefami spraw zagranicznych Rumunii i Turcji omawiano sytuację w naszym regionie. - Ta sytuacja jest ciekawa, więc jest dużo spraw do omówienia. Są to sprawy oczywiste, sprawy dotyczące naszej współpracy trójstronnej w ramach NATO, są to sprawy dotyczące współpracy regionalnej, są to sprawy dotyczące wyzwań i zagrożeń, jakie stoją przed nami - zaznaczył.

Waszczykowski odniósł się też do wizyty w Polsce sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Jak mówił szef polskiego MSZ, Stoltenberg objeżdża flankę wschodnią NATO, by zobaczyć jak wygląda implementacja decyzji sojuszniczych, które zostały podjęte przed rokiem w Warszawie. - Jak wygląda rozlokowanie sił bojowych NATO na terenie czterech państw flanki wschodniej - mówił Waszczykowski.

- Jednocześnie z sekretarzem generalnym NATO omawialiśmy sytuację, jaka może być wywołana poprzez ćwiczenia wojskowe, które są zaplanowane za kilkanaście dni na Białorusi - powiedział, odnosząc się do zbliżających się rosyjsko-białoruskich manewrów Zapad 2017.