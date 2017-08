Holandia dystansuje się od własnego ambasadora

Jak przekonać szefa do awansu?

Koenders powiedział, że wciąż czeka na oficjalne tłumaczenie wywiadu odchodzącego ze stanowiska ambasadora Holandii na Węgrzech Gajusa Scheltemy dla czwartkowego węgierskiego tygodnika „168 Ora”, który wywołał ostrą reakcję Węgier. Oburzenie strony węgierskiej wywołało m.in. stwierdzenie, że rząd Węgier tworzy sobie wroga na takiej samej zasadzie jak terroryści. - Jest dla mnie w każdym razie jasne, że nie ma związku między terroryzmem a zachowaniem rządu węgierskiego. To co najmniej niezręczne – powiedział Koenders. Dodał, że trudno mu sobie wyobrazić, by ambasador „chciał to powiedzieć w taki sposób”, i zaznaczył, że nie należało robić takiego porównania.

W wywiadzie Scheltema, odnosząc się do uwagi dziennikarza, że zagrożenie związane z migracją nie jest na Węgrzech tak odległe, gdyż w wielu krajach doszło do zamachów terrorystycznych, ostatnio w Barcelonie, powiedział: - Pewna grupa, której członkowie stracili na globalizacji, zwróciła się z tego powodu ku fanatycznej rzeczywistości, gdyż daje jej to poczucie bezpieczeństwa. Tworzą wroga na takiej samej zasadzie jak rząd węgierski.

Koenders powiedział, że nie wie, czy przeprosi za ten incydent, ale według niego nie wolno dopuścić, by w dwustronnych stosunkach przybrał na sile konflikt dyplomatyczny. Dodał, że uważa decyzję węgierskiego szefa dyplomacji Petera Szijjarto o odwołaniu ambasadora Węgier z Hagi oraz o zawieszeniu stosunków na szczeblu ambasadorów na czas nieokreślony za przesadną. Powiedział też, że Haga formułowała wcześniej pod adresem Budapesztu „uzasadnioną krytykę”, m.in. w związku z węgierską ustawą dotyczącą organizacji pozarządowych oraz stanu państwa prawa.

Szijjarto oświadczył wcześniej, że Scheltema wygłosił słowa naruszające godność i suwerenność Węgier, lekceważące zwyczaje panujące w dyplomacji i daleko idące. - Holenderski ambasador w Budapeszcie zniesławił Węgry, dlatego niezbędne jest oficjalne stanowisko rządu holenderskiego w tej sprawie – zaznaczył. Węgierski minister podkreślił, że w wywiadzie padło wiele pozbawionych podstaw zarzutów, oszczerstw i twierdzeń, które należy odrzucić, ale za najpoważniejsze uważa to, że holenderski ambasador praktycznie postawił znak równości między Węgrami i terrorystami.

Szijjarto powiedział, że polecił węgierskiemu charge d’affaires, by w poniedziałek osobiście w jak najbardziej zdecydowany sposób potępił w holenderskim MSZ oszczerstwa i pozbawione podstaw twierdzenia, jakie padły pod adresem Węgier, a także zażądał od resortu wyjaśnienia, co się kryje za wypowiedziami Scheltemy i czy padły one „na podstawie centralnego mandatu”, czy też z jego własnej inicjatywy.

Zapowiedział też, że nowy ambasador Holandii przyjeżdżający na Węgry nie zostanie przyjęty w żadnym ministerstwie i żadnej instytucji państwowej, dopóki rząd holenderski nie udzieli oficjalnych wyjaśnień na temat tych wypowiedzi.

Scheltema, odnosząc się do trwającej na Węgrzech kampanii przeciwko migrantom oraz finansiście George’owi Sorosowi, powiedział też w wywiadzie, że „na Węgrzech wszystko jest czarno-białe” i „wszyscy stale szukają tu wroga”. Tymczasem – jak oznajmił – choć Sorosowi wiele można zarzucić, w tym operacje spekulacyjne, to „zasługuje na szacunek, bo włożył ogromne sumy w demokratyzację i budowanie społeczeństwa obywatelskiego”. Ocenił też, że choć należałoby rozróżniać uchodźców i imigrantów ekonomicznych, rząd Węgier uważa wszystkich za migrantów. - W dodatku na Węgrzech nie ma migrantów, to homogeniczny lud. W Holandii, przede wszystkim z powodu naszej kolonizacyjnej przeszłości, jest wielu imigrantów, jesteśmy społeczeństwem otwartym, przyjmujemy przybyszów – powiedział Scheltema.