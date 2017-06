Polska wybrana do Rady Bezpieczeństwa ONZ

O niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa w piątkowym głosowaniu ubiegało się pięć państw, reprezentujących swoje regiony. Oprócz Polski w swoich grupach regionalnych o niestałe członkostwo ubiegały się: Peru (186 głosów), Kuwejt (188), Wybrzeże Kości Słoniowej (189) i Gwinea Równikowa (185).

Polska zastąpi grupie EEG Ukrainę. Kadencja nowych niestałych członków Rady ma się rozpocząć 1 stycznia 2018 roku.

Głosowanie w Nowym Jorku było momentem kulminacyjnym kilkunastomiesięcznej kampanii prowadzonej zarówno przez MSZ, jak i Kancelarię Prezydenta, która miała doprowadzić do wejścia Polski do Rady Bezpieczeństwa. Polska potrzebowała 2/3 głosów państw obecnych i głosujących na Zgromadzeniu Ogólnym, czyli zebrać poparcie co najmniej 127 państw w tajnym głosowaniu.

Polska była już pięć razy niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, poprzednio w latach 1996–1997.

Dla Polski członkostwo w RB ONZ będzie okazją m.in. do poruszenia tematu Ukrainy na arenie międzynarodowej, w formacie, który do tej pory nie był dostępny dla MSZ. Polscy dyplomaci będą mieli też okazję do kontaktów z ich rosyjskimi odpowiednikami, co może być korzystne w kontekście trudnych obecnie relacji z Rosją.