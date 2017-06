Premier Beata Szydło: Ci, którzy mówią, że polska dyplomacja jest nieskuteczna, powinni przeprosić

Polska wybrana do Rady Bezpieczeństwa ONZ

Polska została wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na kadencję 2018-2019. W piątek, w tajnym głosowaniu w Zgromadzeniu Ogólnym nasz kraj uzyskał 190 głosów poparcia, dwa państwa wstrzymały się od głosu.

- 190 do zera to jest wynik, który rzeczywiście robi wrażenie, ja jestem, mogę powiedzieć, bardzo szczęśliwa, usatysfakcjonowana - skomentowała ten wynik wieczorem w "Gościu Wiadomości" w TVP szefowa polskiego rządu.

- Ale najważniejsze jest to, że to jest rzeczywista pozycja Polski dzisiaj. Ci, którzy mówią, że polska dyplomacja sobie nie radzi czy jest nieskuteczna, dzisiaj powinni po prostu uderzyć się w piersi i przeprosić za to, że nie potrafili dostrzec tego, że mądra i skuteczna polityka zagraniczna przynosi efekty - zaznaczyła.

Pytana, czy spodziewała się takiego wyniku, szefowa polskiego rządu powiedziała, że liczyła, iż Polska zostanie wybrana, ale "ten wynik jest doskonały".

- Tutaj się należą ogromne podziękowania i gratulacje - przede wszystkim dla ministra Waszczykowskiego i polskiej dyplomacji, ale też to była praca i gra drużynowa - powiedziała premier. Zwróciła w tym kontekście uwagę na zaangażowanie w kampanię na rzecz wyboru Polski prezydenta Andrzeja Dudy.

Premier pytana, jak Polska zaznaczy swoją obecność w Radzie Bezpieczeństwa i jakie korzyści odniesie z zasiadania w tym gremium, oceniła, że członkostwo w Radzie to dla Polski "ogromna szansa". - Przede wszystkim Polska przez dwa lata ma okazję do podnoszenia na arenie międzynarodowej ważnych dla nas tematów, dla naszego regionu, my będziemy w tej chwili państwem, które będzie reprezentowało cały region - podkreśliła.

- To jest oczywiście podkreślenie pozycji Polski - dużego, europejskiego, liczącego się, stabilnego państwa - dodała Szydło. - To jest też okazja do tego, żeby politycy opozycji, którzy bardzo często narzekają, iż Polska nie jest dostrzegana, wreszcie pozbyli się swoich kompleksów i dostrzegli, że jesteśmy państwem, z którymi inni się liczą - zaznaczyła.

Premier w TVP zaznaczyła, że wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ to moment, w którym Polska powinna silnym głosem podnosić ważne sprawy dotyczące bezpieczeństwa, spraw zagranicznych i stosunków międzynarodowych na arenie międzynarodowej.

- Zaznaczamy swoją obecność w elicie państw świata, trzeba te dwa lata doskonale wykorzystać - powiedziała.