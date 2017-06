Politycy o wyborze Polski na niestałego członka RB ONZ

Polska wybrana do Rady Bezpieczeństwa ONZ

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wybrało w piątek, w tajnym głosowaniu Polskę na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. Polska była jedynym kandydatem z grupy państw Europy Wschodniej, ubiegającym się o to miejsce.

Politycy byli pytani w sobotę w radiowej Trójce o ten wybór. Grzegorz Długi z Kukiz '15 zwrócił uwagę, że sukces Polski był pewny już w grudniu 2016 roku, gdy Bułgaria wycofała swoją kandydaturę na niestałego członka RB ONZ. Podkreślił, że wybór Polski, "świadczy o tym, że nie jesteśmy zaangażowani w konflikty, które powodują, że jakieś kraje nas bardzo nie lubią". Jego zdaniem, obecność Polski w Radzie Bezpieczeństwa nie pomoże w załatwieniu "najpotrzebniejszych spraw". - Wystarczy jedna zła decyzja i nasza wiarygodność będzie niska - powiedział. - Liczę, że Kancelaria Prezydenta będzie czuwała, abyśmy nie zrobili tutaj głupstwa - dodał.

Rafał Grupiński z PO powiedział, że wybór Polski trzeba traktować jako sukces, ale "nie jest to sukces, przy którym należy stosować jakieś szczególne fanfary, bo to stanowisko jest rotacyjne". Dodał, że żadne państwo nie sprzeciwiło się polskiej kandydaturze, bo nasz kraj był jedynym reprezentantem regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Poseł Platformy Obywatelskiej zwrócił uwagę, że w sprawach "newralgicznych, jak kwestie Ukrainy, niezgoda Rosji może wszystko zablokować". - Pytanie na ile jesteśmy w stanie używać tam narzędzi dyplomatycznych, których w innych sprawach nie potrafiliśmy używać - zastanawiał się.

Europoseł PiS Ryszard Czarnecki podkreślił, że efekt piątkowego głosowania w ONZ, to "zasługa pracy dwóch ostatnich lat". Ocenił, że Rada Bezpieczeństwa to "ważny instrument". - Można jej nie umieć użyć jak Ukraina, ale też można starać się być przedstawicielem nie tylko naszego kraju, ale całego regionu - zaznaczył.

W opinii Jarosława Kalinowskiego z PSL, z członkostwa Polski "należy się cieszyć". Podkreślił, że daje ono nadzieję, że "będzie lepiej w polityce zagranicznej". Dodał jednak, że "tryumfalizm jest nie na miejscu".

Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej również mówiła, że wybór Polski to powód do radości. Zwróciła jednak uwagę, że nie należy tego wiązać z "oceną stanu naszej praworządności, dlatego, że byliśmy członkiem niestałym również w latach 1982-1983, czyli w czasie stanu wojennego". Jej zdaniem najważniejsze jest to, jak Polska wykorzysta niestałe członkostwo w Radzie. Wyraziła obawę, że polska dyplomacja "nie będzie w stanie w pełni realizować wszystkich związanych z tym zobowiązań". - Bardzo często budowana jest dyplomacja tylko i wyłącznie na potrzeby polityki wewnętrznej a nie na rzecz rozwiązywania problemów świata. Tego się bardzo boję - powiedziała.