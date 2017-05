Komisja Spraw Zagranicznych zaopiniuje kandydaturę Tomasza Młynarskiego na ambasadora RP w Paryżu

MSZ: Kandydat na ambasadora we Francji wywodzi się ze środowisk akademickich

Dodatkowo Młynarski będzie też akredytowany przy Księstwie Monako. O tym, że to on będzie kandydatem na ambasadora RP we Francji informowało wcześniej RMF FM.

Tomasz Młynarski jest doktorem habilitowanym nauk społecznych. Przez ostatnie 10 lat pracował jako adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Jest na UJ również członkiem Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. W swojej pracy naukowej i dydaktycznej specjalizuje się m.in. w problematyce integracji europejskiej, francuskiej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony UE, bezpieczeństwa energetycznego, a także ochrony klimatu i międzynarodowego reżimu klimatycznego.

Wcześniej kierował m.in. - jako prezes zarządu-dyrektor naczelny - Polskim Wydawnictwem Muzycznym. Był także urzędnikiem; pełnił m.in. funkcję dyrektora gabinetu wojewody małopolskiego.

Stanowisko ambasadora RP w Paryżu pozostaje nieobsadzone od września ub.r., kiedy to, po niespełna dwóch latach pełnienia funkcji, odwołany z placówki został Andrzej Byrt.

Od tego czasu pracami ambasady kieruje charge d'affaires ambasady Dariusz Wiśniewski, b. konsul generalny w Lyonie, a od stycznia do sierpnia ub.r. - dyrektor generalny służby zagranicznej w resorcie kierowanym przez Witolda Waszczykowskiego.

Według MSZ wybór ambasadora przedłużył się ze względu na obowiązujące procedury dotyczące uzyskiwania zgód w kraju i za granicą oraz brak aktywności francuskiej polityki, wygaszonej po rezygnacji prezydenta Francois Hollande'a z ubiegania się o reelekcję.

W zeszłym tygodniu szef MSZ poinformował, że kandydat na ambasadora w Paryżu uzyskał agrement strony francuskiej oraz wszystkie potrzebne zgody władz polskich, i oczekuje już jedynie na opinię komisji spraw zagranicznych. Wyraził nadzieję, iż nowy ambasador obejmie kierowanie placówką w Paryżu w ciągu miesiąca.

Emmanuel Macron, który w niedzielę w objął urząd prezydenta Francji, w polityce zagranicznej stawia na zacieśnienie relacji z Berlinem oraz współpracę z USA w takich kwestiach, jak dzielenie się danymi wywiadowczymi, zajmowane stanowiska w ONZ czy zmiany klimatyczne. Jest też przeciwnikiem wycofania sankcji nałożonych na Rosję po aneksji Krymu i podkreśla, że Francja "nie ma takich samych wartości ani priorytetów" jak Rosja.

Jeszcze przed objęciem prezydentury Macron rozmawiał telefonicznie z prezydentem Andrzejem Dudą i umówił się z nim wstępnie na pierwsze spotkanie na marginesie szczytu NATO, który odbędzie się 25 maja w Brukseli.

Pod koniec kampanii wyborczej na wiecu w Paryżu Macron określił prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego mianem "przyjaciela i sojusznika" swej rywalki Marine Le Pen, stawiając go w jednym szeregu z premierem Węgier Viktorem Orbanem i rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Z kolei w opublikowanym wcześniej wywiadzie dla dziennika "Voix du Nord" Macron zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem opowie się za sankcjami UE wobec Polski, która "naruszyła wszystkie zasady Unii".

W poniedziałek Macron powołał na premiera Edouarda Philippe'a, polityka związanego z centroprawicowymi Republikanami. Skład nowego rządu najprawdopodobniej będzie znany jeszcze we wtorek.

Podczas przyszłotygodniowego posiedzenia komisja spraw zagranicznych odniesie się ponadto do kandydatur Radosława Grodzkiego na ambasadora w Republice Czeskiej oraz Jarosława Suchoplesa w Finlandii, którzy również wywodzą się ze środowisk akademickich.

Grodzki jest od 1995 r. adiunktem w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Jako badacz i ekspert zajmował się m.in. polityką zagraniczną Polski i innych krajów Grupy Wyszehradzkiej, problematyką bezpieczeństwa, stosunkami polsko-niemieckimi oraz wojną gruzińsko-rosyjską 2008 r.

Suchoples jest z kolei z wykształcenia historykiem; specjalizuje się w historii i polityce zagranicznej Finlandii oraz krajów rejonu bałtyckiego. Doktoryzował się na Uniwersytecie w Helsinkach. Pracował m.in. na Uniwersytecie w Helsinkach oraz w Zakładzie Krajów Bałtyckich Instytutu Nauk Politycznych Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Wcześniej był także analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.