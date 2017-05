Izraelski minister obrony zapewnia o doskonałych stosunkach z USA

"Stosunki w dziedzinie bezpieczeństwa pomiędzy Izraelem i naszym największym sojusznikiem - Stanami Zjednoczonymi - są głębokie, znamienne i bezprecedensowe" - napisał w środę na Twitterze minister Lieberman. "Tak było, jest i będzie" - dodał.

This relationship w/ the US is unprecedented in its contribution to our strength. This is how it has been & how it will continue to be.