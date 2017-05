Prezydent Duda chce rozszerzania NATO i UE

- Dziś jednym z naszych największych zadań i największych obowiązków jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa, tego czego społeczeństwa we wszystkich naszych krajach oczekują. Wszyscy mamy świadomość, że jest wiele niepokojów, mamy naruszenie integralności terytorialnej państw, mamy niestety agresję, mamy niestety w efekcie zamrożone konflikty - powiedział prezydent podczas spotkania z uczestnikami rozpoczynającego się w środę szczytu szefów parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej.

Jak wskazał, "to problem Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanu oraz problem niepokojów na Bałkanach".

- Ale jest i problem aspiracji, jakie kraje Europy Środkowej i Wschodniej oraz Bałkanów Zachodnich mają, jeżeli chodzi o współpracę europejską, jeśli chodzi o współpracę transatlantycką, jeżeli chodzi o budowanie partnerstwa, czy w efekcie w przestrzeni lat wstąpienie do Unii Europejskiej czy do Sojuszu Północnoatlantyckiego - mówił prezydent.

- Chcę bardzo mocno podkreślić, że ja jako prezydent RP, jako zatem przedstawiciel polskich władz, jestem zwolennikiem tego, by zarówno integracja europejska, jak i w perspektywie integracja w ramach NATO, a więc integracja bezpieczeństwa obejmowała coraz więcej państw - zadeklarował Duda.

Podkreślił, że jego zdaniem "drzwi europejskie jak i drzwi do Sojuszu Północnoatlantyckiego powinny pozostać otwarte i powinny być w ramach postępu czasu i działań rozwojowych i działań integracyjnych przyjmowane do tych wielkich światowych organizacji kolejne państwa".

- Wierzę, że jest to perspektywa wielu krajów na Bałkanach Zachodnich, perspektywa także wielu krajów Europy Wschodniej, które w tym zakresie aspiracje już od lat wykazują. Polska jest otwarta i będzie te aspiracje wspierała - dodał prezydent.

- Cieszę się, że naszą odpowiedzią na problemy, które pojawiają się na arenie międzynarodowej, jest zacieśnianie współpracy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział prezydent.

W wystąpieniu skierowanym do uczestników rozpoczynającego się szczytu prezydent podkreślił, że współpraca między krajami regionu jest "niezwykle ważnym elementem tej wielkiej polityki międzynarodowej". Przede wszystkim jednak - dodał - "jest ważnym elementem budowy więzów między naszymi państwami, pomiędzy naszymi społeczeństwami".

- To rola bardzo ważna przede wszystkim z jednego względu, a mianowicie z uwagi na powagę mandatu, który państwo posiadacie. To jest mandat uzyskany od wyborców. To społeczeństwa w państwa krajach dały wam tę moc do tego, aby ich reprezentować, a więc także moc do tego, aby budować więzi międzynarodowe - mówił Duda zwracając się do zgromadzonych.

- Jako prezydent Rzeczpospolitej, jako człowiek, któremu bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt Rzeczpospolitej, mojego narodu, ale także całej Europy leży ogromnie na sercu, cieszę się niezwykle, że odpowiedzią na wszystkie trudności, odpowiedzią na wszystkie problemy, które pojawiają się w przestrzeni międzynarodowej, odpowiedzią często na agresję, odpowiedzią na nieufność, jest zacieśnianie współpracy pomiędzy naszymi państwami - realizowane na szczeblu prezydenckim, realizowane na szczeblu premierów, na szczeblu ministrów, ale także i właśnie przewodniczących parlamentów - podkreślił.

W środę oprócz spotkania z prezydentem szefowie parlamentów prowadzą rozmowy bilateralne, a w czwartek zaplanowano obrady z ich udziałem w sali plenarnej Sejmu. Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej, to inicjatywa marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.