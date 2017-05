Konrad Szymański: Jesteśmy gotowi do rozmów z Francją

Szymański pytany był o możliwość "resetu" Polski z Francją i jej nowym prezydentem Emanuellem Macronem. W zeszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda powiedział, że chciałby, aby nastąpił swoisty reset w relacjach polsko-francuskich, które w ostatnim czasie z różnych przyczyn bywały trudne.

- Reset ma służyć nie temu, żebyśmy nagle zapomnieli o wszystkim, tylko temu, żebyśmy sobie uzmysłowili, że mamy prawo - i Francja, i Polska - do odmiennych opinii, tak w kwestii przyszłości UE, jak i takich kwestii jak polityka migracyjna - zauważył Szymański. W jego ocenie Francja stoi po stronie tych państw, które będą zainteresowane wzmacnianiem wspólnotowej kompetencji. - Francja jest ważnym partnerem, a nowy przywódca polityczny to jest zawsze szansa - stwierdził wiceminister.

- Jesteśmy gotowi do tego, żeby rozmawiać na tematy ważne, dla nas wspólnie - czyli głównie tematy unijne, ale także w zakresie polityki obronnej - podkreślił Szymański.

Wiceszef dyplomacji ocenił, że Francja źle zniosła porażkę negocjacji ws. caracali i - jak mówił - "może to jest moment, kiedy należy usiąść do stołu. - I my jesteśmy do tego gotowi - zadeklarował.

Wiceminister zaznaczył, że dyplomacja jest od tego, "by emocje likwidować tam, gdzie one są, a z Francją - tak, czy inaczej - wiele nas łączy". Szymański dodał również, że powinniśmy sobie wyjaśnić, dlaczego sądzimy co innego na temat przyszłości UE, jakie są okoliczności tej opinii, bo "to na pewno pomoże obu stronom się porozumieć w tej sprawie. - Więc ja jestem jak najbardziej za tym, żeby rozmawiać - powiedział.

Pytany, czy prezydent Andrzej Duda spotka się z Macronem, Szymański odparł, że "to jest naturalne, że w rodzinie unijnej wszyscy są gotowi na to, żeby szybko się ze sobą spotykać".