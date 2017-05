Rozmowy USA - Korea Płn. w Europie? Koreańska dyplomatka już w drodze

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un

Foto: AFP

Japońska agencja Kyodo twierdzi, iż szefowa departamentu ds. USA w północnokoreańskim MSZ Cze Son Hui jest w drodze do Europy, by spotkać się z amerykańskimi dyplomatami. Według Kyodo rozmowy byłyby częścią nowego podejścia administracji USA do Korei Północnej.