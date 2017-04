Szczerski: na stole są dziś dwie daty spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Szczerski podkreślił, że szef MSZ Witold Waszczykowski podczas środowego spotkania w Waszyngtonie z sekretarzem stanu Rexem Tillersonem "mówił o dwóch naturalnych datach, które są już w kalendarzu wpisane jako potencjalne daty tej rozmowy" prezydentów Polski i USA.

"Spotkanie NATO w Brukseli z końcem maja i wciąż aktualne, otwarte zaproszenie dla pana prezydenta Trumpa do odwiedzenia Polski na początku lipca jako gościa szczytu Trójmorza" - powiedział minister.

"To są te dwie daty, o których będę także ja rozmawiał w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie. Natomiast czy do tego dojdą jeszcze inne możliwości, to będzie wynikało także od pewnej gotowości strony amerykańskiej, jeśli chodzi o te rozmowy. Te dwie daty są datami, które są już dzisiaj na stole i o nich możemy mówić, jako o konkretnych propozycjach takiej rozmowy" - dodał Szczerski.

Poinformował również, że w czwartek minister spraw zagranicznych zdał prezydentowi relacje z rozmowy, którą odbył z Rexem Tillersonem. Jak dodał w piątek w Pałacu Prezydenckim gościć będzie spiker Izby Reprezentantów USA Paul Ryan wraz z delegacją.

"Pan prezydent będzie rozmawiał ze spikerem Ryanem zarówno o tej wewnętrznej polityce amerykańskiej, o tej wewnętrznej dynamice polityki amerykańskiej, pracach legislacyjnych, które dzieją się w Izbie Reprezentantów, ale także oczywiście o relacjach polsko-amerykańskich w tym wymiarze strategicznym, jakim są relacje bezpieczeństwa" - powiedział Szczerski.

Szef gabinetu prezydenta poinformował, że w przyszłym tygodniu uda się z wizytą do Waszyngtonu i Nowego Jorku. "Będę rozmawiał w Białym Domu, będę rozmawiał w Departamencie Stanu, w Pentagonie na temat relacji polsko-amerykańskich, a także po prostu na temat też relacji między dwoma ośrodkami prezydenckimi - polskim i amerykańskim" - zaznaczył.

Jak podkreślił, w Nowym Jorku będzie kontynuował kampanię na rzecz wsparcia kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. "Głosowanie w pierwszych dniach czerwca, więc to jest ostatnia teraz już prosta, kiedy będziemy o te głosy zabiegać, bo to wciąż jest sprawa, o którą należy zabiegać nieustannie, bo te głosy zbieramy do naszego koszyka i mamy nadzieję, że ten wynik będzie pozytywny" - dodał prezydencki minister.