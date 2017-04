Paul Ryan z wizytą w Warszawie

W piątek przewodniczący Izby Reprezentantów USA odwiedził Warszawę; spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz z premier Szydło.

"Spotkanie było okazją do dyskusji na temat relacji dwustronnych między Polską a USA, wzmocnienia bezpieczeństwa Europy i aktualnej sytuacji w naszym regionie. Dzisiejsza wizyta jest potwierdzeniem ścisłych relacji z USA, przejawem których są wspólne działania i projekty, w szczególności w wymiarze bezpieczeństwa" - poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Zaznaczono, że w planie europejskiej wizyty Paula Ryana, oprócz Polski, znalazły się również Norwegia, Wielka Brytania oraz Estonia.

"Polska z zadowoleniem przyjmuje sygnały z Waszyngtonu potwierdzające, że nowa administracja dostrzega wagę współpracy transatlantyckiej i to, że pozostanie ona jednym z kluczowych filarów polityki zagranicznej administracji prezydenta Donalda Trumpa" - głosi komunikat KPRM.

Wcześniej, na piątkowej konferencji prasowej, szefowa rządu była pytana o to, jakie tematy będą poruszane podczas jej spotkania z Ryanem. "Tych tematów będzie zapewne dużo, zarówno dotyczących gospodarki, jak i kwestii związanych z bezpieczeństwem" - odpowiedziała premier. "Będę rozmawiać o naszej współpracy, o przyszłych relacjach i o tym co jest również bardzo ważne z punktu widzenia Polski, czyli o bezpieczeństwie" - dodała.

Szydło przypomniała jednocześnie, że obecnie w naszym kraju stacjonują amerykańscy żołnierze w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. "Dzisiaj dla porządku światowego na pewno sprawy bezpieczeństwa są najistotniejsze. Polska jest i chce być bardzo aktywnym państwem, jeśli chodzi o funkcjonowanie w NATO" - dodała. "Chcemy, aby relacje pomiędzy USA a Polską były jak najbliższe, jak najbardziej intensywne" - podkreśliła.

Ryan: stoimy ramię w ramię z polskimi sojusznikami

Przyjechaliśmy podziękować rządowi polskiemu; chcielibyśmy upewnić także naszych polskich sojuszników, że stoimy ramię w ramię z nimi i że podzielamy obawy Polski dotyczące agresji rosyjskiej - powiedział Paul Ryan.

Ryan, który spotkał się w piątek z prezydentem Andrzejem Dudą, wygłosił po tym spotkaniu oświadczenie w Pałacu Prezydenckim. Podkreślił, że reprezentuje Kongres Stanów Zjednoczonych jako szef delegacji łączącej obie partie reprezentowane w kongresie.

"Mamy kilka powodów naszej wizyty: pierwszym z nich jest wyrażenie wdzięczności Polsce za to, że jest liderem wśród państw członkowskich NATO, że wspiera nas w ramach naszych działań w NATO. Także chcemy wyrazić nasze wsparcie dla Polski" - powiedział Ryan. Dziękował też Polsce za to, "za to, że wydaje 2 proc. PKB na obronność". Jak podkreślił, "to wsparcie ze strony polskiej jest kluczowe".

"Przyjechaliśmy podziękować rządowi polskiemu, a także pokazać nasze wsparcie dla NATO. Chciałem też powiedzieć, że podzielamy obawy Polski związane z agresją Rosji, chcielibyśmy w tym duchu upewnić także naszych polskich sojuszników, że stoimy ramię w ramię z nimi" - zaznaczył przewodniczący Izby Reprezentantów USA.

"Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że jesteśmy silnymi sojusznikami" - powiedział Ryan. Dziękował też Polsce za to, że jest gospodarzem dla wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce. "Mamy strategiczne partnerstwo, mamy ogromną przyjaźń pomiędzy naszymi krajami, podzielamy też wiele aspektów naszej wspólnej historii" - podkreślił Ryan.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski po zakończeniu spotkania delegacji Kongresu z Andrzejem Dudą podkreślił, że "to była bardzo dobra rozmowa dwóch sojuszniczych państw".

Minister poinformował, że rozmawiano m.in. o bezpieczeństwie naszego regionu, w tym o roli NATO oraz o współpracy polsko-amerykańskiej w tym zakresie. "Ameryka wspiera Polskę w ramach NATO. Ameryka chce być z Polską w ramach NATO. Ameryka i Polska mają wspólną wizję problemu bezpieczeństwa naszego regionu. Tę wspólną wizję potwierdzamy sojuszniczymi działaniami, naszymi wspólnymi wysiłkami. To jest dzisiaj jeden z filarów generalnie bezpieczeństwa Europy, a także bezpieczeństwa Polski" - zaznaczył Szczerski.