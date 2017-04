Szef MSZ Niemiec Sigmar Gabriel nie spotka się z Benjaminem Netanjahu

Netanjahu sygnalizował wcześniej, że nie aprobuje spotkania niemieckiego ministra z organizacjami krytycznymi wobec polityki rządu izraelskiego.

W spotkaniu zaplanowanym na godziny popołudniowe w Jerozolimie miały uczestniczyć między innymi grupy obywatelskie Breaking the Silence i Betselem, krytykujące politykę budowania izraelskich osiedli.

W wywiadzie dla telewizji ZDF we wtorek rano Gabriel zapowiedział, że pomimo zastrzeżeń ze strony Netanjahu nie zrezygnuje ze spotkania z NGO. - Byłoby mi bardzo przykro, (gdyby premier odwołał spotkanie). Nie mogę sobie tego wyobrazić - mówił szef niemieckiej dyplomacji.

- To całkowicie normalne, że podczas wizyt zagranicznych rozmawiamy też z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Postępujemy tak od wielu lat w wielu krajach - zaznaczył. Jak dodał, w Niemczech taka sytuacja podczas wizyty premiera Izraela byłaby "nie do pomyślenia".

Gabriel zaznaczył, że ewentualnego odwołania spotkania nie potraktuje jak katastrofy. - To nie zmieni mojego stosunku do Izraela, mam tutaj wielu przyjaciół. Byłoby to jednak smutne - wyjaśnił.

Gabriel przebywa od poniedziałku z pierwszą w roli szefa MSZ wizytą w Izraelu. Polityk niemieckiej SPD podkreślił w rozmowie z ZDF znaczenie podróży do Izraela, także z przyczyn osobistych. Ojciec polityka do śmierci negował niemieckie zbrodnie i istnienie niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.

Agencja dpa pisze, że relacje izraelsko-niemieckie znajdują się w kryzysie. Niemiecki rząd ostro skrytykował uchwaloną w lutym ustawę legalizującą budowę 4 000 mieszkań na ziemiach należących do Palestyńczyków. Zaplanowane na maj konsultacje międzyrządowe zostały przełożone na termin późniejszy.