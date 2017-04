Waszczykowski: Partnerstwo Wschodnie to ważny instrument polityki wschodniej UE

Spotkanie ministrów poprzedza planowany na środę szczyt ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego poświęcony przyszłości Partnerstwa i unijnej polityki wschodniej, w którym gościnny udział wziąć mają również m.in. szefowie MSZ Rumunii, Szwecji, Estonii i Chorwacji.

„Partnerstwo Wschodnie to jest w zasadzie w tej chwili jedyny ważny instrument polityki wschodniej UE; jest to instrument przybliżający naszych partnerów z Partnerstwa Wschodniego do Europy, jest to instrument stabilizujący sytuację na wschodzie Europy, na wschodzie UE” – zaznaczył na wspólnej konferencji prasowej z Galburem Waszczykowski

Dodał, że Kiszyniów „zmierza ku Europie, zmierza ku Unii Europejskiej”. „Cieszymy się z tego” – podkreślił Waszczykowski, wskazując w tym kontekście na podpisaną przez Mołdawię umowę stowarzyszeniową z UE.

„Mamy nadzieję, że (Mołdawia) będzie realizowała to porozumienie. My jesteśmy gotowi pomóc w realizacji tego porozumienia, jesteśmy szczerze zainteresowani europejskim kursem rządu mołdawskiego” – zaznaczył polski minister. Zapewnił, że Polska jest też gotowa podzielić się z mołdawskimi partnerami swoimi doświadczeniami w drodze do UE i NATO.

Szef polskiego MSZ dodał, że głównym tematem jego rozmowy z ministrem Galburem były polsko-mołdawskie stosunki bilateralne w kontekście obchodzonego w tym roku dwudziestopięciolecia stosunków dyplomatycznych. „Mam nadzieję, że ta wizyta podniesie nasze bilateralne relacje na wyższy poziom” – mówił Waszczykowski.

Nadzieję na pogłębienie współpracy dwustronnej, m.in. w dziedzinie kontaktów gospodarczych i handlowych, rozwoju regionalnego oraz kultury, wyraził również Galbur.

Jak podkreślił najważniejszym priorytetem dla obecnego rządu Mołdawii jest implementacja umowy stowarzyszeniowej z UE. „Zarówno rząd, jak i parlament, uczynią wszystko, co jest konieczne, aby wykonać nasze zobowiązania wynikające z podpisania z UE umowy” – zadeklarował.

Szef mołdawskiej dyplomacji wyraził w tym kontekście zainteresowanie realizowaniem przez Polskę i Mołdawię „nowych wspólnych projektów, które mogłyby ułatwić wdrożenie koniecznych reform, o których mowa w umowie stowarzyszeniowej”. Podziękował jednocześnie Polsce za „konsekwentne wsparcie” dla Mołdawii, jej rozwoju i europejskich aspiracji.

„Zawsze pamiętamy, że Polska jest w naturalny sposób zainteresowana Partnerstwem Wschodnim jako jeden z inicjatorów tej platformy współpracy, więc liczymy na wsparcie Polski w wypracowaniu rozwiązań dopasowanych do poszczególnych krajów Partnerstwa Wschodniego – dostosowanych do ich ambicji” – mówił Galbur.

Partnerstwo Wschodnie to realizowany od 2008 r. unijny projekt mający na celu pogłębianie współpracy z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem. Projekt został zainicjowany przez Polskę i Szwecję.