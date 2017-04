Adam Szłapka: Nie prowadzimy polityki zagranicznej, tylko i wyłącznie historyczną

Siedziba Konsulatu Generalnego Polski w Łucku na północnym zachodzie Ukrainy została ostrzelana w nocy z wtorku na środę. Uszkodzona została elewacja budynku, nikt nie ucierpiał. Politycy byli pytani w TVN24, o to, czy ich zdaniem, może być to rosyjska prowokacja.

Piotr Zgorzelski (PSL) podkreślał, że nie ma dowodów by za ostrzelanie konsulatu byli odpowiedzialni Rosjanie. "Czy Ukraina ma dowody, że to zrobiła strona rosyjska?" - pytał poseł. - Jeżeli faktycznie była to prowokacja rosyjska, to świadczy to o słabości i coraz większym chaosie na Ukrainie. Jeżeli to zrobiły zanarchizowane grupy nacjonalistyczne, w co ja bardziej wierzę, to także jest to owoc i efekt tolerowania ideologii banderowskiej w polityce historycznej Ukrainy - ocenił Zgorzelski. Dodał, że Polska "nie powinna być na pierwszej linii łagodności wobec Ukrainy". Dopytywany, czy jego zdaniem Polska powinna przestać być "adwokatem" Ukrainy w Europie, odparł, że "powinna być przede wszystkim adwokatem Polski".

Zdaniem Pawła Muchy z Kancelarii Prezydenta, budowanie napięć w relacjach ukraińsko-polskich nikomu nie służy "poza tymi, którzy dzisiaj są antagonistycznie nastawieni do obu tych państw". Podkreślił, że priorytetem powinno być zapewnienie bezpieczeństwa polskich placówek dyplomatycznych na Ukrainie oraz Polaków mieszkających w tym kraju. - Nie możemy dzisiaj racjonalnie nawoływać do tego, żeby Polska przestała być adwokatem Ukrainy. Polski interes narodowy wymaga, żebyśmy na forum unijnym i międzynarodowym byli rzecznikiem Ukrainy - powiedział.

Sławomir Neumann (PO) zaznaczył, ze Polską racją stanu jest niepodległa Ukraina, "odsunięcie Rosji od polskich granic". Przypomniał, że Ukraina wciąż toczy wojnę przy granicy z Rosją. Podkreślił, że "trzeba zrobić wszystko, by wyjaśnić incydenty takie jak w Łucku wiedząc, że to mogą być prowokacje". - Niepodległą Ukrainę musimy chronić i bronić. Bo jeżeli nie będzie niepodległej Ukrainy, to na wschodzie, za Bugiem, będzie Rosja i to będzie znacznie gorsza sytuacja geopolityczna Polski - ocenił.

W opinii Adama Szłapki (Nowoczesna) rząd Prawa i Sprawiedliwości nie prowadzi polityki zagranicznej. - Głównym celem polityki rządu jest polityka wewnętrzna, a zewnętrzna jest tylko funkcją, jest "odpryskiem" od polityki wewnętrznej - mówił. Jego zdaniem "wolna i niepodległa Ukraina" to dla Polski "interes strategiczny". - Ważniejsze niż nasz interes strategiczny, czyli wolna i niepodległa Ukraina, było bardzo mocne podnoszenie kwestii historycznych, które doprowadziło do podziału między Polską a Ukrainą. To sprawia, że nasi politycy wiedza, że jesteśmy bardzo podatni na prowokacje - zaznaczył. - Tracimy nasz interes strategiczny na Ukrainie dlatego, że nie prowadzimy polityki zagranicznej, tylko i wyłącznie historyczną - powiedział.

Agnieszka Ścigaj (Kukiz 15') oceniła, że Polska powinna być rzecznikiem "Ukrainy, jej bezpieczeństwa i niepodległości za granicą". Podkreśliła, że nie ma dowodów, że incydent w Łucku, był celową prowokacją. - Do wcześniejszych incydentów na Ukrainie też nie przedstawiono żadnych dowodów - zaznaczyła. - Skoro ukraiński rząd wie, że dla nas sprawa mordu na Wołyniu jest tak ważna i kluczowa, to czy prowokacją rządu jest też jest to, że nazywa główne ulice w Kijowie nazwiskami Bandery, skoro to jest dla nas tak drażliwa kwestia? - pytała.

Zdaniem Joachima Brudzińskiego z PiS, incydent z Łucka to "sytuacja niezwykle poważna". - Po raz pierwszy blisko naszej granicy dochodzi do aktu bezpośrednio zagrażającego życiu naszych dyplomatów - mówił. W jego opinii, jest to dobra okazja do tego, by przypomnieć innym krajom Unii Europejskiej, że Polska graniczy z krajem "w którym toczy się regularna wojna". Ocenił, że niepokojące są próby "wywołania histerii antyukraińskiej". Poseł zgodził się, że suwerenna Ukraina jest w polskim interesie. Zaznaczył jednak, że "nie będzie możliwości wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej z Banderą na sztandarach".