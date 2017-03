Witold Waszczykowski: Ukraina wzmocni ochronę polskich konsulatów

Deklaracja ta jest konsekwencją ataku na polski konsulat w Łucku, który w środę w nocy został ostrzelany.

Zdaniem polskiego ministra, zabezpieczenia i ochrona polskich placówek na Ukrainie były do tej pory zbyt słabe. - Na przykład w Łucku nie mieliśmy ochrony miejscowego posterunku, to samo jest w Kijowie (...), gdzie takiej obecności nie było - powiedział, wskazując, że to władze ukraińskie są upoważnione i zobowiązane do tego, by chronić placówki.

- Teraz jest deklaracja, że te placówki będą chronione przez przedstawicieli Gwardii Narodowej - powiedział minister.