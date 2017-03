Trzaskowski: Premier Beata Szydło Premier powinna rozmawiać z Theresą May, nie Jarosław Kaczyński

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Do spotkania Theresy May z Jarosławem Kaczyńskim ma dojść w środę w Londynie.

Pytany o nie poseł PO Rafał Trzaskowski powiedział: "To oczywiste, że w tym momencie to pani premier powinna rozmawiać z Theresą May, ewentualnie pan prezydent, a nie Jarosław Kaczyński, który nie ma żadnych kompetencji".

"Jeżeli Jarosław Kaczyński chce sobie porozmawiać o wewnętrznych sprawach dotyczących układania relacji partyjnych pomiędzy Partią Konserwatywną a Prawem i Sprawiedliwością, to wybrał dosyć słaby na to moment" - dodał Trzaskowski.

Jego zdaniem prezes PiS wysłał tym spotkaniem jasny sygnał, kto podejmuje decyzje. "Bardzo symptomatyczne jest to, że - jak się dowiadujemy - żaden z posłów PiS nawet o tym nie wiedział. Tu chodzi o wysłanie takiego klarownego sygnału, kto tu podejmuje decyzje. Tylko to jest jeszcze ze szkodą dla polskiego państwa, bo nie może w sprawach tak kluczowych podejmować decyzji osoba, która nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności" - uznał poseł PO.Rzecznik brytyjskiej premier Theresy May poinformował w środę, że szefowa rządu spotka się tego dnia po południu na Downing Street z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim.

Jak powiedział rzecznik, wśród tematów, które będą poruszone podczas spotkania, są m.in. przyszłe negocjacje dot. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, dwustronne relacje pomiędzy oboma krajami, a także kwestie bezpieczeństwa europejskiego i współpracy w ramach NATO.