Szymański: to naturalne, że liderzy ugrupowań są w ścisłym kontakcie

Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

To naturalne, że liderzy ugrupowań zasiadających w tej samej rodzinie politycznej, są w ścisłym kontakcie - powiedział wiceszef MSZ Konrad Szymański. Odniósł się w ten sposób do spotkania premier Wielkiej Brytanii z prezesem PiS, do którego ma dojść w środę w Londynie.