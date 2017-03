Grupa Wyszehradzka spotyka się w Warszawie

Spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej rozpocznie się przed południem od roboczego śniadania; następnie na godz. 13.15 zaplanowano wspólną konferencję prasową: premier Beaty Szydło, premiera Węgier Viktora Orbana, premiera Czech Bohuslava Sobotki i premiera Słowacji Roberta Fico.

Rzecznik rządu Rafał Bochenek mówił na poniedziałkowym briefingu prasowym, że podczas spotkania w Warszawie szefowie rządów państw V4 będą rozmawiać m.in. o kwestiach wiążących się z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE.

"Na pewno w trakcie jutrzejszego spotkania szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej premierzy będą rozmawiali na temat swoich oczekiwań, co do tego jak powinno się ukształtować w przyszłości relacje pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią" - tak rzecznik rządu odpowiedział na pytanie, czy wtorkowe spotkanie premierów państw V4 ma na celu m.in. wypracowanie wspólnego stanowiska ws. Brexitu.

"To na pewno będzie dyskusja ważna, bo przecież to są sprawy bieżące, dotyczące funkcjonowania UE. Ten temat na pewno się pojawi w trakcie tych rozmów" - powiedział Bochenek.

W środę, 29 marca, premier Theresa May ma wysłać oficjalny list informujący o zamiarze opuszczenia UE przez Wielką Brytanię. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiedział już, że przygotuje projekt wytycznych dla 27 krajów w ciągu 48 godzin od otrzymania pisma z Downing Street. Tusk zapowiedział już zwołanie na 29 kwietnia szczytu 27 państw UE, by przyjąć wytyczne do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu.

Ponadto premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej wezmą udział w, odbywającym się w Warszawie, Kongresie Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej "Central Eastern Europe Innovators Summit", którego głównym organizatorem jest Polski Fundusz Rozwoju. Na Kongres są zaproszeni m.in. przedstawiciele innowacyjnych firm z krajów Grupy Wyszehradzkiej, start-upów i organizacji pozarządowych.

Szefowie rządów wezmą udział części Kongresu poświęconej polityce regionalnej V4, czyli w debacie „Współpraca w regionie na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki”. Po niej nastąpi podpisanie "Deklaracji Warszawskiej" dotyczącej innowacyjności naszego regionu. Jak poinformowała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz "w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, utworzona zostanie specjalna linia na sfinansowanie programu grantów dla organizacji badawczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw z formatu Grupy Wyszehradzkiej".

"Wszyscy identyfikujemy podobny problem: mamy wybitne zespoły badawcze, mamy całkiem niezłą infrastrukturę naukowo-badawczą, ale ciągle nie przekłada się to np. na sukces w sięganiu po granty europejskie" - podkreśliła Emilewicz. Według wiceminister rozwoju, Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej, to "najistotniejsze spotkanie w ramach prezydencji polskiej w Grupie Wyszehradzkiej".

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną, regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r. Prezydencja w Grupie pełniona jest na zasadzie rotacji i trwa rok. Od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. prezydencję w Grupie sprawuje Polska.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF) powstał na mocy podpisanego w 2000 r. przez premierów rządów państw V4 Statutu i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej. Nadzór nad działaniami IVF należy do kompetencji państw członkowskich, które pełnią roczną rotacyjną prezydencję, niezależnie od przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. prezydencję w IVF sprawuje Słowacja. Fundusz prowadzi programy grantowe, programy stypendialne. W 2017 r. fundusz dysponuje 8 mln euro na dofinansowanie projektów.