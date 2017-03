Premier: potrzebna głęboka debata dot. reformy UE

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Po wtorkowym spotkaniu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej premier Szydło stwierdziła, że głębokie reformy służące obywatelom państw członkowskich w UE są niezbędne.

"Proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej powinien służyć także głębokiej debacie o reformie w UE" - zaznaczyła.

Szefowa rządu dodała, że debata ta rozpoczęła się niedawno w Rzymie poprzez podpisanie Deklaracji Rzymskiej. Podkreśliła też, że dla przygotowania Deklaracji Rzymskiej "niezwykle ważne i istotne znaczenie" miała przyjęta wcześniej w Warszawie deklaracja Grupy Wyszehradzkiej.

"Z satysfakcją mogę podkreślić, że wiele zapisów, które zaproponowaliśmy zostało uwzględnione w Deklaracji Rzymskiej" - powiedziała Szydło.

Premier poinformowała, że ważnym tematem wtorkowego spotkania przywódców V4 były sprawy migracji. "Istotne jest, aby kompleksowa polityka migracyjna, w tym także rozwiązania dotyczące wspólnego europejskiego systemu azylowego odzwierciedlała rzeczywisty kompromis między państwami członkowskimi, z uwzględnieniem szczególnie wrażliwych dla nich obszarów" - podkreśliła Szydło na konferencji prasowej.

Jak dodała, dla Polski takim obszarem jest proponowany automatyzm działań w szczególności w kwestii dotyczącej mechanizmu alokacji, na który - podkreśliła polska premier - nasz kraj nie może się zgodzić.

"W nadchodzących negocjacjach (w sprawie Brexitu) rząd polski będzie dążył do ustalenia uporządkowanego sposobu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz zabezpieczenia w tym procesie interesów Polski i innych krajów członkowskich. Zależy nam na dobrych relacjach z Wielką Brytanią, dla Polski to jest ważny partner, chcemy żeby był również ważnym partnerem dla Unii, po opuszczeniu naszego grona" - powiedziała szefowa rządu we wtorek na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej.

Jak relacjonowała premier, oprócz kwestii Brexitu, tematem rozmów była m.in. przyszłość Europy, migracja oraz bieżąca agenda europejska.

Szydło poinformowała, że premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej we wtorek wezmą udział w odbywającym się w Warszawie Kongresie Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej "Central Eastern Europe Innovators Summit. Na Kongres są zaproszeni m.in. przedstawiciele innowacyjnych firm z krajów Grupy Wyszehradzkiej, start-upów i organizacji pozarządowych.

Premier podkreśliła, że Polska chce, aby innowacje były znakiem rozpoznawczym i marką Grupy Wyszehradzkiej. "To jest dobry znak dla naszego regionu, regionu młodego, dynamicznego, rozwijającego się" - oceniła.