Karczewski: największą troską dla parlamentów Polski, Litwy i Ukrainy jest bezpieczeństwo Ukrainy

W poniedziałek i wtorek w Warszawie odbyła się VIII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy.

Marszałek Karczewski na konferencji podsumowującej sesję podziękował parlamentarzystom za ustalenie treści dokumentu końcowego. "Jest to dokument obszerny, bo w swoich rozmowach, w swoich dyskusjach rozmawialiśmy o bardzo wielu problemach" - podkreślił.

Karczewski powiedział, że rozmowy dotyczyły przede wszystkim tego, "co nas łączy, co jest potrzebne, co jest największą dla naszych trzech krajów i dla naszych parlamentów troską i największą wagą".

Największą troską dla parlamentów Polski, Litwy i Ukrainy - podkreślił marszałek Senatu - jest "troska o bezpieczeństwo Ukrainy". "W pierwszych akapitach naszego dokumentu mówimy o okupacji Krymu, o agresji sowieckiej na Ukrainę, mówimy o nierealizowanych porozumieniach mińskich" - powiedział Karczewski.

Zaznaczył, że parlamenty polski i litewski w przyjętym dokumencie wyraziły gotowość dalszego wspierania Ukrainy w obronie suwerenności tego kraju.

"Ustaliliśmy wspólnie, że opracujemy list, z którym razem, jako przewodniczący trzech parlamentów udamy się do Stanów Zjednoczonych, do Waszyngtonu, do Brukseli i do innych stolic krajów europejskich, aby pokazać jak ważne dla Polski, UE, Europy i tak naprawdę dla całego świata jest bezpieczeństwo i suwerenność Ukrainy" - powiedział Karczewski.

Marszałek Senatu poinformował, że w przyjętej przez trzy parlamenty deklaracji jest także mowa o Białorusi. "W naszej deklaracji napisaliśmy o tym, co dzieje się w Białorusi, o łamaniu praw człowieka, łamaniu swobód obywatelskich, wyrażamy swój głęboki sprzeciw tego typu działaniom i apelujemy do władz Białorusi o natychmiastowe zwolnienie wszystkich zatrzymanych" - oświadczył.

Przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej Viktoras Pranckietis podziękował polskiemu Senatowi za zorganizowanie sesji i za możliwość omówienia kwestii ważnych dla wszystkich trzech krajów, w tym kwestii bezpieczeństwa.

"Zwróciłem uwagę na to, że granice bezpieczeństwa nie są zbieżne z granicami UE, są znacznie szersze, dlatego bardzo ważne jest dla nas Partnerstwo Wschodnie" - mówił. Również on podkreślił, że kwestia Ukrainy "stanowi dla nas temat codziennego zatroskania i codziennej agendy".

Według Pranckietisa w dokumencie końcowym sesji odzwierciedlone są interesy naszych trzech krajów. "Dlatego też ten dokument końcowy stanowi początek naszej wznowionej działalności Zgromadzenia i będzie kontynuowana w poszczególnych formatach" - powiedział.

"Dla Ukrainy jest bardzo ważne to, że w tym dokumencie całkowicie wsparliśmy Ukrainę i powiedzieliśmy o tym, że nasze kraje apelują o dalsze funkcjonowanie sankcji dopóki ma miejsce okupacja Krymu" - powiedział z kolei przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubi.

"Uzyskaliśmy wsparcie w walce Ukrainy za swoją niezależność" - podkreślił Parubij.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy zaznaczył, że w dokumencie końcowym pojawiła się m.in. zaproponowana przez Litwę inicjatywa w sprawie większego inwestycyjnego wsparcia Ukrainy, przypominająca - jak zaznaczył - "wzorem plan Marshalla". "Uważam, że to jest bardzo ważne dla Ukrainy i może pomóc Ukrainie w tym trudnym okresie prowadzenia działań wojennych, uwzględniając ten skomplikowany okres reform" - powiedział Parubij.

Zaznaczył, że bardzo istotna jest również inicjatywa listu przedstawicieli parlamentów Polski, Litwy i Ukrainy. "Także bardzo ważne jest to, że wspólnie oceniliśmy wydarzenia na Białorusi i odnotowaliśmy naruszenie praw człowieka, a także to, że domagamy się zwolnienia wszystkich więźniów - podkreśliło to naszą wspólną pozycję" - powiedział Parubij.

Wyraził przekonanie, że współpraca będzie coraz intensywniejsza. "I jestem przekonany, że nasza bałtycko-czarnomorska przestrzeń jest wspólną przestrzenią nie tylko jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale także jeśli chodzi o tranzyt" - dodał przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy.

Marszałek Karczewski poinformował, że kolejna, IX Sesja Zgromadzenia Parlamentów Polski, Litwy i Ukrainy odbędzie się w przyszłym roku w Wilnie.