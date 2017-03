Marek Magierowski: Za dwa tygodnie wizyta prezydenta Węgier w Polsce

Orban: reelekcja Tuska dotyczyła zdolności UE do działania

Magierowski podkreślił w programie w Polsat News i Radiu Zet, że dojdzie wówczas do spotkania szefów obu państw. - Jestem przekonany, że podczas spotkania w Piotrkowie Trybunalskim dojdzie do rozmowy na temat Europy, na temat tego co się w Brukseli wydarzyło - dodał Magierowski. Zaznaczył jednocześnie, że Andrzej Duda utrzymuje bardzo dobre relacje z prezydentem Janosem Aderem, z którym spotykał się wielokrotnie w ostatnim czasie.

Dyrektor Magierowski odniósł się także do szczytu UE, podczas którego wybrano Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Kandydaturę Tuska poparli przedstawiciele 27 państw UE w tym Węgry - przeciw była tylko Polska. Kandydatem polskiego rządu był Jacek Saryusz-Wolski. Magierowski podkreślił, "należy rozróżnić między bieżącą polityką i sporami, które niekiedy występują między tak zaprzyjaźnionymi państwami, mającymi tak bardzo zbieżne interesy w Europie jak Polska i Węgry, a tym co jest długofalową perspektywą, relacji i współpracy Polski i Węgier".

- Jestem przekonany, że podczas spotkania w Piotrkowie Trybunalskim dojdzie do rozmowy na temat Europy, na temat tego, co się w Brukseli wydarzyło. Ale przypomnijmy sobie, że wielokrotnie dochodziło do różnicy zdań między rządem polskim a węgierskim, choćby w sprawie relacji obu krajów z Rosją - dodał Magierowski.

- Viktor Orban spotyka się z Władimirem Putinem, mówił o nich w dobrych słowach. Ale np. dzięki także dobrym relacjom z Warszawą i także dzięki temu, że polski rząd ma jakieś tam przełożenie na Viktora Orbana, to proszę zwrócić uwagę, że mimo takiej, a nie innej retoryki, Węgry głosowały zawsze za przedłużeniem sankcji nałożonych na Rosję. Mimo tego, iż wśród wszystkich państw Europy Środkowo -Wschodniej są krajem najbardziej "prorosyjskim" - zauważył.

- Mimo tego nam, Polsce, udało się przekonać premiera Viktora Orbana, aby w formalnych głosowaniach na forum unijnym tej swojej prorosyjskości zbytnio nie przejawiał - podkreślił Magierowski.

Piotrków Trybunalski został oficjalnie gospodarzem dni przyjaźni polsko-węgierskiej w 2017 roku; potrwają one trzy dni, 23 marca wezmą w nich udział prezydenci Polski i Węgier.