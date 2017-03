Rozpoczęła się wizyta szefa MSZ Ukrainy w Warszawie

Przed godziną 14 zaplanowano konferencję prasową z udziałem Waszczykowskiego i Klimkina. Wcześniej obaj ministrowie mają otworzyć pierwsze od ponad trzech lat spotkanie Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa.

Szef biura rzecznika prasowego MSZ Jakub Wawrzyniak zapowiedział, że głównym tematem środowych spotkań będzie "dalszy rozwój współpracy w ramach polsko-ukraińskiego partnerstwa strategicznego". Poruszone zostaną ponadto kwestie europejskie oraz polityka bezpieczeństwa

Zaplanowane są także spotkania szefa ukraińskiej dyplomacji z prezydenckim ministrem Krzysztofem Szczerskim i marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Wizytę zwieńczyć ma krótka, kurtuazyjna rozmowa Klimkina z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak mówił PAP we wtorek szef prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski, prezydent poruszy w niej kwestie stosunków polsko-ukraińskich oraz sytuacji we wschodniej Ukrainie.

Waszczykowski zapowiedział rychłą wizytę Klimkina w Polsce 1 marca w Kijowie, który odwiedzał razem z szefem brytyjskiej dyplomacji Borisem Johnsonem. Mówił wtedy, że spotkanie w Warszawie będzie okazją do poruszenia m.in. kwestii bilateralnych.

W ostatnich miesiącach na Ukrainie doszło do serii aktów wandalizmu wymierzonych w polskie pomniki i miejsca pamięci. We Lwowie pomazano farbą pomnik zamordowanych przez hitlerowców w 1941 roku profesorów lwowskich oraz w taki sam sposób sprofanowano pomnik polskich ofiar zbrodni w miejscowości Podkamień w obwodzie lwowskim. W obu miejscach pojawił się napis "Śmierć Lachom". W Podkamieniu na krzyżu namalowano swastykę. Wcześniej zdewastowano pomnik Polaków zamordowanych w Hucie Pieniackiej, polski cmentarz wojenny w Bykowni pod Kijowem oraz obrzucono farbą polski konsulat we Lwowie.

Według części urzędników ukraińskich, akty wandalizmu wymierzone w polskie miejsca pamięci na Ukrainie i ukraińskie w Polsce mogą mieć charakter zewnętrznych prowokacji, służących podkopaniu stosunków polsko-ukraińskich. W tym samym czasie, w którym w polskiej części cmentarza w Bykowni pojawił się napis "SS Hałyczyna (SS Galizien)", w ukraińskiej jego części napisano "OUN-UPA ku...a".

Incydenty skierowane przeciwko polskim miejscom pamięci zostały potępione przez ukraińskie władze, a ślady dewastacji - usunięte. Prowadzone są również śledztwa mające na celu ustalenie sprawców aktów wandalizmu. Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiedziało konsultacje ze stroną ukraińską, dotyczące skuteczniejszej ochrony miejsc pamięci narodowej w obu krajach.