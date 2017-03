Angela Merkel zapewnia w Tunezji, że popiera wolność słowa

- Opowiadamy się za wolnością słowa w Niemczech - zaznaczyła Merkel podczas oficjalnej wizyty w Tunezji. Przypomniała, że państwo niemieckie ma strukturę federalną i w związku z tym decyzje związane z bezpieczeństwem imprez masowych leżą w gestii władz lokalnych. Jednocześnie powtórzyła, że Niemcy krytykują fakt, iż w Turcji wolność słowa i prasy nie jest gwarantowana więzionemu w tym kraju korespondentowi dziennika "Die Welt" Denizowi Yucelowi.

Tymczasem szef MSZ Turcji Mevlut Cavusoglu powiedział, że pewne siły w Niemczech starają się powstrzymać przedstawicieli tureckich władz przed prowadzeniem w tym kraju kampanii przed referendum w sprawie zwiększenia kompetencji prezydenta. Blokowanie udziału tureckich władz w wiecach na terytorium Niemiec "stało się regularną praktyką 'głębokiego państwa' w Niemczech" - powiedział Cavusoglu. - Nie chcą, by tureccy przywódcy prowadzili kampanię, bo walczą (tu) o głosy na 'nie' (w referendum - PAP). Nie chcą powstania silnej Turcji - dodał. Cavusoglu oskarżył też władze niemieckie o traktowanie Turcji jak kraju drugiej kategorii. - Turcja nie jest krajem, który słucha waszych rozkazów. Nie jesteście szefem Turcji - powiedział.

Rzecznik niemieckiego MSZ Martin Schaefer zasugerował z kolei, by przedstawiciele tureckich władz kontaktowali się bezpośrednio ze swoimi niemieckimi odpowiednikami. Ocenił, że prowadzenie sporu w prasie nie sprzyja jego rozwiązaniu.

Rzeczniczka niemieckiej kanclerz, Ulrike Demmer, wyjaśniła, że rząd nie uczestniczył w podjęciu decyzji o odwołaniu udziału ministra sprawiedliwości Turcji Bekira Bozdaga w wiecu w niemieckim Gaggenau ani też o odwołaniu oddzielnego, zaplanowanego na sobotę wiecu w Kolonii z udziałem tureckiego ministra gospodarki Nihata Zeybekciego. Władze Kolonii przekazały, że odwołały wiec, bo organizatorzy celowo wprowadzili je w błąd co do charakteru imprezy, mówiąc, że ma to być teatralny performance. Demmer podkreśliła, że rząd niemiecki nie zamierza zakazywać tureckim władzom przemawiania do 1,4 mln tureckich wyborców w Niemczech. - Niemcy chcą być wzorem w kwestii wolności opinii i wypowiedzi, ale "szanują decyzje podjęte" przez władze Gaggenau i Kolonii - dodała.

Turecki minister Zeybekci zapowiedział, że uda się do Niemiec w niedzielę, by przemawiać na wiecach w rejonie Kolonii, a w razie konieczności będzie prowadził spotkania twarzą w twarz z tureckimi obywatelami. Władze w Leverkusen i Frechen, gdzie ma wystąpić Zeybekci, poinformowały, że nie zamierzają odwołać jego udziału.

Spór między Berlinem a Ankarą zaostrzył się, gdy władze Gaggenau wycofały w czwartek, na kilka godzin przed terminem, pozwolenie na wiec w miejskiej hali, w którym miał uczestniczyć Bozdag, odmowę uzasadniając względami bezpieczeństwa. Bozdag miał wygłosić w hali miejskiej przemówienie do mieszkańców pochodzenia tureckiego, by zachęcić ich do poparcia propozycji wzmocnienia władzy prezydenckiej w Turcji w referendum. Sytuacja między obu państwami pogorszyła się już wcześniej po aresztowaniu w tym tygodniu w Turcji Yucela.

Ponad 1,4 mln Turków mieszkających w Niemczech jest uprawnionych do głosowania w referendum 16 kwietnia, które ma zdecydować o zmianie systemu politycznego z parlamentarnego na prezydencki. Reforma zakłada m.in., że prezydent będzie jednocześnie szefem państwa i rządu, będzie mógł sprawować władzę za pomocą dekretów, a także rozwiązać parlament. Wzrośnie także jego wpływ na wymiar sprawiedliwości.