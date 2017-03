Szef brytyjskiego MSZ Boris Johnson leci do Moskwy

Będzie to pierwsza wizyta szefa dyplomacji Wielkiej Brytanii w Rosji od pięciu lat. W jej trakcie planowane są przede wszystkim rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

- Dyskusje koncentrować się będą na stosunkach Wielka Brytania-Rosja oraz na bieżących sprawach międzynarodowych, włączając w to Syrię i Ukrainę, gdzie wciąż dzieli nas znacząca różnica zdań - poinformowała rzeczniczka MSZ w Londynie. Zaznaczyła, że wizyta Johnsona nie oznacza powrotu do zwykłych stosunków z Rosją (business as usual), a minister będzie stanowczy w kwestiach, które dzielą oba kraje.

Wielka Brytania poparła sankcje wobec Rosji wprowadzone po zajęciu Krymu w 2014 roku, a następnie zbrojnym popieraniu przez Moskwę separatystów na wschodniej Ukrainie.

Oba kraje różnią się także m.in. w podejściu wobec prezydenta Syrii Baszara el-Asada, którego reżim Rosja wspiera politycznie i wojskowo.

Ostatnim szefem brytyjskiej dyplomacji, który odwiedził Rosję, był w 2012 roku William Hague.

Data i szczegóły wizyty Johnsona mają być podane później.