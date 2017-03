W czwartek premier Szydło będzie rozmawiać m.in. z Merkel i liderami Państw Wyszehradzkich

"Tematem rozmów będą sprawy poruszane na szczycie w Brukseli i przygotowanie do szczytu rzymskiego" - powiedział Bochenek. Rzecznik zapowiedział, że premier Szydło odbędzie również konsultacje z liderami państw Grupy Wyszehradzkiej.

Szefowa rządu udaje się do Brukseli w środę. Unijny szczyt zaplanowany jest na czwartek i piątek. W czwartek szefowie państw i rządów mają decydować o tym, kto będzie kierować pracami Rady Europejskiej.

Jak poinformował Bochenek, o godz. 12 szefowa polskiego rządu odbędzie spotkanie z premierem Szwecji Stefanem Loefvenem. Następnie o godz. 14.30 premier odbędzie koordynacyjne spotkanie z Grupą Wyszehradzką, które - jak przypomniał Bochenek - odbywa się zwyczajowo przed szczytami unijnymi.

O godz. 15 szefowa polskiego rządu rozmawiać będzie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Szefowe rządów Polski i Niemiec umówiły się na kolejne konsultacje przy okazji szczytu podczas zeszłotygodniowej rozmowy telefonicznej.

W czwartek po zakończeniu sesji roboczej ok. 18.30 premier odbędzie również spotkanie z premierem Włoch Paolo Gentilonim. Według Bochenka planowane jest również spotkanie z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem.

Pierwszego dnia szczytu szefowie państw i rządów mają decydować o tym, kto obejmie urząd przewodniczącego Rady Europejskiej. Obecnie stanowisko to sprawuje Donald Tusk, który zadeklarował ubieganie się o ponowny wybór. Obecna kadencja Tuska upływa z końcem maja. Polskie MSZ zgłosiło w sobotę kandydaturę Jacka Saryusz-Wolskiego na to stanowisko.

Szefowie państw i rządów dyskutować będą też o przyszłości UE w związku z przygotowaniami do jubileuszowego szczytu 25 marca w Rzymie. Wówczas w ramach obchodów 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich ma zostać przyjęta wspólna deklaracja.

Przygotowania do szczytu w Rzymie będą przedmiotem rozmów w piątek. Odbędą się one bez udziału Wielkiej Brytanii.

W związku z przygotowaniami do obu szczytów w poniedziałek w Wersalu odbyło się spotkanie przywódców Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Opowiedzieli się oni za Unią różnych prędkości, co ma pozwalać pewnym krajom członkowskim na szybszą integrację w wybranych dziedzinach. "Musimy odważyć się na to, by niektóre kraje szły do przodu, jeżeli nie wszyscy będą chcieli brać udział" - powiedziała w poniedziałek Merkel.

W zeszłym tygodniu w Warszawie odbył się szczyt premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Liderzy V4 przyjęli w czwartek wspólne stanowisko, które ma stanowić wkład do deklaracji rzymskiej. Przywódcy Polski, Czech, Słowacji i Węgier wśród wyzwań stojących przed UE wskazali: utrzymanie jedności Wspólnoty, rozwój jednolitego rynku, stabilność strefy euro, utrzymanie strefy Schengen, kontrolę granic zewnętrznych, wzmocnienie demokratycznej kontroli.

"W tym planie podkreślamy konieczność reformy Unii Europejskiej w związku z negatywnymi zmianami w UE, a także w otoczeniu zewnętrznym. Podkreślamy, jak kluczowe dla jedności Unii jest zachowanie jej jedności. Każdy model przyszłej współpracy musi gwarantować integralność, spójność wspólnego rynku, strefy Schengen i samej Unii" - mówiła Szydło.

"Nie zgadzamy się na podziały w Unii i nigdy na takie podziały się nie zgodzimy" - oświadczyła premier. Jej zdaniem podziały w Unii to najprostsza droga do osłabienia UE.

Dzień wcześniej, w środę, premier Szydło odbyła rozmowę telefoniczną z kanclerz Merkel.