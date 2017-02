Japonia protestuje przeciwko zwiększonej obecności wojskowej Rosji na Kurylach

Foto: By CHK46 (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Japonia zaprotestowała wobec Rosji w związku z planami Moskwy przewidującymi zwiększenie liczebności wojsk na Kurylach Południowych, które od końca drugiej wojny światowej są przedmiotem sporu terytorialnego między obu krajami.