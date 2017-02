Słowenia sceptycznie o sankcjach wobec Rosji

- Jako minister spraw zagranicznych zupełnie nie jestem nastawiony entuzjastycznie do sankcji, jakie zostały wprowadzone przez UE, szczególnie w sferze gospodarki - mówił Erjavec na spotkaniu przedstawicieli biznesu rosyjskiego i słoweńskiego. - Jestem przekonany, że nie możemy rozwiązywać kryzysu międzynarodowego w taki sposób, by wprowadzane były sankcje w sferze gospodarczej. Jest to zawsze wielka strata dla gospodarki, zarówno w Rosji, jak i w Słowenii - mówił szef MSZ, cytowany przez media rosyjskie.

Erjavec zapewnił, że Słowenia z zadowoleniem przyjmuje inwestycje rosyjskie w jej gospodarkę. Kilka firm rosyjskich - wyjaśnił - zainwestowało kapitał w Słowenii w ramach trwającej tam obecnie prywatyzacji. Inwestycje z Rosji są "bardzo dobre, skuteczne" - ocenił i dodał, że również Słowenia inwestuje na rynku rosyjskim.

Również odbywający wizytę w Moskwie prezydent Słowenii Borut Pahor mówił na spotkaniu z biznesmenami, że Lublana jest nastawiona na współpracę gospodarczą z Rosją. - Naszą współpracę utrudniają obecnie pogorszone stosunki między UE i Rosją, dlatego Słowenia chce - i to jest powód mojej dzisiejszej wizyty - uczynić wszystko, co w naszej mocy, by aktywizować współpracę gospodarczą - oświadczył.

Pahor rozmawiał z prezydentem Władimirem Putinem, który podkreślił, że Rosja ceni nastawienie Lublany "na podtrzymywanie regularnego dialogu politycznego".

Putin poinformował po tym spotkaniu, że rosyjski koncern Gazprom pracuje wspólnie z partnerami ze Słowenii nad nowym kontraktem dostaw gazu do roku 2022. Przypomniał, że dostawy z Rosji zapewniają 70 proc. zapotrzebowania Słowenii na gaz. Wśród innych sfer współpracy wymienił transport i infrastrukturę. Poinformował, że omawiana jest obecnie możliwość udziału rosyjskich kolei RŻD w modernizacji słoweńskiej sieci kolejowej. - Chodzić może o inwestycję na dużą skalę, około miliarda euro - podkreślił Putin.

Rosja jest dla Słowenii najważniejszym rynkiem spoza Unii Europejskiej. Minister Erjavec podczas swojej poprzedniej wizyty w Moskwie w czerwcu zeszłego roku zapowiadał, że celem Słowenii jest podniesienie wymiany handlowej z Rosją do 2 mld euro rocznie.