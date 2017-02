McCain: Polska jednym z krajów, który zostanie poddany „pewnej presji”

„Uważam, że będzie to czas testowania administracji USA. Czy to będzie Morze Południowochińskie, Bliski Wschód, Ukraina - to jest czas, by pokazać solidarność” – mówił. „Myślę, że jednym z krajów, który zostanie poddany pewnej presji, jest pański” – powiedział zwracając się do prezydenta Andrzeja Dudy.

Senator pytany o prezydenta USA Donalda Trumpa zaznaczył, że sam nie mógłby wybrać lepszej drużyny, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Podkreślał także, aby patrzeć, co amerykański prezydent rzeczywiście robi, a nie na to, co mówi.

Senator z USA brał udział w panelu dyskusyjnym podczas 53. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.