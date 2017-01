Kaczyński: Niemcy muszą zdecydować się co do charakteru stosunków z Polską

Jarosław Kaczyński

Będę musiał powiedzieć kanclerz Angeli Merkel, że Niemcy muszą zdecydować się, co do charakteru stosunków z Polską; bo nie można Polski atakować i jednocześnie liczyć na to, że stosunki będą dobre – podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.