Białoruś przekazała protest wiceambasadorowi Rosji

W oficjalnym komunikacie białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych określiło opublikowaną niedawno wypowiedź dyrektora Rosyjskiego Instytutu Badań Strategicznych (ros. RISI) jako „nieuzasadnioną co do treści i absolutnie nie do przyjęcia pod względem formy”.

W czasie spotkania z zastępca ambasadora Rosji Wadimem Gusiewem „podkreślono, że (tego rodzaju wypowiedzi) absolutnie nie licują ze strategicznym charakterem relacji białorusko-rosyjskich, a także z zasadami zatwierdzonymi w dwustronnych i wielostronnych dokumentach, na których opiera się współpraca naszych bratnich państw - z szacunkiem dla suwerenności, niezależności i integralności terytorialnej”.

Rieszetnikow jest historykiem, byłym oficerem wywiadu zagranicznego ZSRR i Rosji. Kierowany przez niego think tank RISI – jak przypominają „Biełorusskije Nowosti” - „dostarcza analizy administracji prezydenta Rosji”.

20 grudnia w internecie pojawiło się nagranie z wystąpienia Rieszetnikowa, w którym określił Białoruś jako „historyczną część wielkiej Rosji, część naszego narodu”. Oświadczył m.in., że „w gazecie 'Prawda' z 1926 r.” przeczytał uchwałę ówczesnych radzieckich władz „O utworzeniu języka białoruskiego”. - To wtedy podłożono tę bombę, która dzisiaj wybuchła i nadal wybucha w postaci małych bomb. My przyłożyliśmy rękę do utworzenia języka. To znaczy, że ma on, przepraszam, jakieś 90 lat – mówił Rieszetnikow.

Narzekał również, że Białoruś oddala się od Moskwy, a ta – zajęta Syrią, Ukrainą, USA - „zapomina o Białorusi”, gdzie sprawy „toczą się według ukraińskiego scenariusza”.

Na wypowiedź Rieszetnikowa zareagowała również w czwartek rządowa gazeta „SB. Biełarus siegodnia” w prześmiewczym artykule „Pomyłka byłego rezydenta”. „Nie martwcie się. Różne rzeczy może chlapnąć 'badacz' prawdy historycznej na podstawie pierwszej strony gazety 'Prawda'” – napisał państwowy dziennik.