Szef BBN rozmawiał z b. prezydentem Ukrainy Leonidem Kuczmą

Soloch podkreślił, że Kuczmie, który jest specjalnym przedstawicielem Ukrainy w Trójstronnej Grupie Kontaktowej ds. rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i w środę spotkał się z szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim, zależało także na kontakcie z ośrodkiem prezydenckim, również - jak powiedział - "w kontekście działań prezydenta Andrzeja Dudy, które są na Ukrainie bardzo dobrze odbierane".

Jak relacjonował szef BBN, rozmowa dotyczyła m.in. relacji polsko-ukraińskich. "Zostało bardzo podkreślone znaczenie relacji i akcji podejmowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę, jego obecność w czasie święta narodowego Ukrainy, kiedy on był jedynym przedstawicielem zagranicznym, oraz wizyta prezydenta (Petra) Poroszenki w Warszawie i podpisanie umowy o współpracy wojskowej" - powiedział szef BBN w rozmowie z PAP.

Kuczma i Soloch omówili bieżącą sytuację i perspektywy dla Ukrainy oraz konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, także w kontekście nowej administracji prezydenckiej w USA oraz przyszłorocznych wyborów we Francji i Niemczech, które obok Ukrainy i Rosji wchodzą w skład normandzkiej czwórki, powołanej by rozstrzygnąć konfliktu w Donbasie.

"Niezależnie od słabości, jakie mogą wynikać z formatu normandzkiego, niewątpliwie ta formuła doprowadziła może nie do całkowitej eliminacji starć zbrojnych, ale jednak zapobiegła eskalacji. Zdając sobie sprawę, że ten format nie potrafi póki co doprowadzić do rozwiązania konfliktu w Donbasie, ale jednak jest to formuła o tyle użyteczna, że minimalizuje, choć nie eliminuje, straty wywołane konfliktem" - ocenił szef BBN.

"Prezydent Kuczma przede wszystkim mówił o konieczności podtrzymania zainteresowania zarówno Europy, ale też i Stanów Zjednoczonych sprawą ukraińską i o roli, jaką w tym kontekście przypada do odegrania Polsce (...) Wynika ona z faktu, że jesteśmy członkiem NATO, jak i UE, ale także, co Kuczma podkreślał, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jesteśmy wiarygodnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych" - powiedział Soloch.

W śródę szef BBN spotkał się także z przebywającym w Polsce wiceministrem obrony Ukrainy Igorem Dołgowem.

Kuczma przyjechał do Polski na zaproszenie szefa MSZ. Z ministrem Waszczykowskim rozmawiał o sytuacji w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, perspektywach jego rozwiązania oraz rozwoju strategicznych relacji polsko-ukraińskich.

Ukraińskie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło w środę, że Rosja powinna ponieść odpowiedzialność za zaanektowanie należącego do Ukrainy Krymu w 2014 roku i swoje działania w Donbasie.