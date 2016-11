Rozmowa Szydło - Netanjahu: Polska będzie walczyć z przejawami antysemityzmu

Po zakończeniu polsko-izraelskich konsultacji międzyrządowych Szydło powiedziała, że rozmowy z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu dotyczyły historii i przyszłości, wykorzystania nowoczesnych technologii, rozwoju, wymiany młodzieży oraz spraw socjalnych. "To, co łączy dzisiaj Polskę i Izrael, to nasza historia, wspólne losy, które zostały tak brutalnie przerwane przez nazistowskich najeźdźców - oznajmiła premier.

Podkreśliła, że dzisiaj musimy walczyć o prawdę historyczną, mówić o historii, pokazywać wspólną przeszłość i budować na niej przyszłość. Jak zaznaczyła, obowiązkiem Polski i Izraela jest upominanie się o prawdę historyczną

Szydło zaznaczyła, że Polska jest zdeterminowana, by walczyć z wszelkimi przejawami antysemityzmu. "Jest zrozumienie i pełna wola współpracy, mówienia jasno, kto był najeźdźcą, kto był katem, a kto był ofiarą. Ofiarą był naród polski i naród żydowski. Ci, co zbudowali niemieckie hitlerowskie obozy zagłady w Polsce, chcieli zniszczyć zarówno Polaków, jak i Żydów" - powiedziała.

Wcześniej Szydło i Netanjahu podpisali wspólną deklarację. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska ze swoim izraelskim odpowiednikiem podpisali polsko-izraelskie porozumienie o zabezpieczeniu społecznym.