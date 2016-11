Waszczykowski: Izrael jest dla Polski niezwykle atrakcyjnym partnerem

"Izrael jest dla nas niezwykle atrakcyjnym partnerem przede wszystkim gospodarczym, handlowym, ponieważ jest to bardzo wysoko rozwinięte państwo, które charakteryzuje się (...) bardzo wysoką technologią, wysoko przetworzoną, innowacyjną" - powiedział dziennikarzom Waszczykowski po polsko-izraelskich konsultacjach międzyrządowych w Jerozolimie.

Jak przekazał, podczas konsultacji rozmawiano głównie o tym, "jak doprowadzić do tego, aby przemysł izraelski, bardzo rozwinięty, innowacyjny, również zaistniał w Polsce i jak moglibyśmy na tym skorzystać".

"Są decyzje o tym, aby nawiązać współpracę w różnych dziedzinach pomiędzy naszymi instytucjami, agencjami, które zostały ostatnio powołane również w Polsce i Izraelu. No i nauczyć się od Izraela tego wszystkiego, co spowodowało, że w tej chwili Izrael jest bardzo nowoczesnym państwem" - powiedział.

Rozmawiano - mówił szef MSZ - m.in. o współpracy w dziedzinie technologii kosmicznych, start-upów, bezpieczeństwa cybernetycznego, technologii cybernetycznych wykorzystywanych w samochodach. Jak zaznaczył, bardzo ważną dziedziną współpracy jest medycyna.

"Sky is the limit (możliwości są praktycznie nieograniczone - PAP). W wielu dziedzinach rozpoczęte są rozmowy, będą kontynuowane przez poszczególnych ministrów dzisiaj, mam nadzieję, że zaowocują one umowami podpisanymi już w Polsce" - powiedział minister.

Podkreślił, że zarówno premier Izraela Benjamin Netanjahu, jak i poszczególni ministrowie otrzymali zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce. "Mówimy o stworzeniu różnego rodzaj rad biznesu, for, okrągłych stołach, które zacieśniałyby tę współpracę. To są już instytucjonalne rozwiązania w poszczególnych sektorach" - wskazał Waszczykowski.

"Uzyskaliśmy tutaj pełne otwarcie. Polska jest dobrze widziana w Izraelu, a przedsiębiorstwa izraelskie są dobrze widziane w Polsce" - dodał.

Premier Beata Szydło rozmawiała z premierem Izraela. Równoległe odbyły się konsultacje resortowe, w których uczestniczyli przedstawiciele MON, MEN, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Po spotkaniach Szydło i Netanjahu podpisali wspólną deklarację. Z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska ze swoim izraelskim odpowiednikiem podpisali polsko-izraelskie porozumienie o zabezpieczeniu społecznym.

We wtorek w drugiej połowie dnia premier Szydło złoży wizytę w Instytucie Yad Vashem i odwiedzi Bazylikę Grobu Pańskiego. Rano premier wzięła udział we mszy w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. Spotkała się też z polskimi duchownymi pracującymi w Ziemi Świętej.