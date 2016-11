Ministrowie spraw zagranicznych V4 ze wspólną deklaracją ws. rozszerzenia UE

Szefowa unijnej dyplomacji podkreśliła podczas konferencji prasowej, że UE i państwa Bałkanów Zachodnich łączy współpraca oraz wspólne wartości i wyzwania. "To są wyzwania dotyczące rozwoju gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy, radykalizacji naszej młodzieży, bezpieczeństwa, jak również zarządzania przypływem uchodźców" - wyliczała wysoka przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

"Te wszystkie obszary pokazują, że wiele nas łączy - więcej, niż tylko rozszerzenie UE. To dzisiejsze spotkanie to wspaniała szansa, aby z nimi i (...) państwami członkowskimi porozmawiać na temat konkretnych sposobów, jakimi możemy lepiej rozwiązywać problemy, czy bolączki naszych obywateli, niezależnie od tego, czy są to obywatele UE, czy nie, ponieważ wiele z tych problemów, które stoją przed nami obecnie, nie zna granic" - zaznaczyła Mogherini.

Szefowa dyplomacji UE dziękowała polskiemu ministrowi spraw zagranicznych Witoldowi Waszczykowskiemu i krajom V4 za zaproszenie na warszawską konferencję. "Dla mnie jest to zawsze ważne wydarzenie, kiedy mogę być częścią spotkania Grupy Wyszehradzkiej, zwłaszcza teraz, w czasie przewodnictwa polskiego" - powiedziała Mogherini.

Minister Waszczykowski, otwierając wtorkową konferencję przypomniał, że w tym roku obchodzimy 25-lecie polska-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. "Chciałem się podzielić tymi doświadczeniami z krajami Bałkanów zachodnich" - dodał szef MSZ.

Szefowie dyplomacji: Polski Witold Waszczykowski, Czech Lubomir Zaoralek, Słowacji Miroslav Lajczak i Węgier Peter Szijjarto potwierdzili swoją wolę współpracy z państwami bałkańskimi, a także "zainteresowanie i poparcie" dla ich starań o integrację z Unią. Pozytywnie ocenili również wszystkie podjęte dotąd kroki sześciu sąsiadujących z UE krajów bałkańskich mające na celu zbliżenie z UE i NATO.

"Rozszerzenie UE to bezcenne narzędzie budowania bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu Zachodnich Bałkanów. Tak jak zostało to zapisane w Globalnej Strategii UE, wiarygodna polityka rozszerzenia stanowi strategiczną inwestycję w bezpieczeństwo i dobrobyt Europy, i - już do tej pory - przyczyniła się w znacznym stopniu do pokoju na kontynencie" - ocenili ministrowie.

Podkreślili również wielką wartość współpracy Grupy Wyszehradzkiej z sześcioma sąsiadującymi z Unią krajami Zachodnich Bałkanów (Czarnogóry, Serbii, Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa). Szefowie MSZ tych krajów mają - na zaproszenie Waszczykowskiego - uczestniczyć w dalszej części wtorkowych rozmów w Warszawie.

Ministrowie krajów V4 wspomnieli w tym kontekście o inicjatywie ustanowienia funduszu zachodniobałkańskiego na wzór powołanego w 2000 r. przez Polskę, Czechy, Słowację i Węgry Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Zapowiedzieli, że w dalszym ciągu zapewniać będą "techniczne wsparcie" temu projektowi. Odnieśli się również z zadowoleniem do faktu, że został on ratyfikowany już przez cztery z sześciu państw Zachodnich Bałkanów.

Przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej zachęcili również swoich bałkańskich partnerów do działań nakierowanych na pojednanie i przyjazną współpracę między sobą i pochwalili dotychczas podjęte w tym kierunku działania.

"Dobre relacje sąsiedzkie są jednym z warunków pomyślnej integracji z UE. Zachęcamy naszych partnerów z Zachodnich Bałkanów do zwiększenia wysiłków na rzecz normalizacji i rozwoju relacji z sąsiadami oraz rozpoczęcia wejścia na drogę dialogu nakierowanego na zbliżenie pomiędzy społeczeństwami" - podkreślili czterej ministrowie w swojej deklaracji. Dodali, że wskazane dla osiągnięcia tego celu jest prowadzenie dyskusji na sporne tematy z dziedziny najnowszej historii "bez uprzedzeń i z wzajemnym szacunkiem".

Wsparcie dla unijnych aspiracji sześciu krajów zachodniobałkańskich - Czarnogóry, Serbii, Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa - wyraził po wcześniejszych rozmowach z udziałem m.in. przedstawicieli tych państw oraz szefową unijnej dyplomacji Federiką Mogherini minister spraw zagranicznych Polski Witold Waszczykowski.

"Proces integracji europejskiej przyczynia się do bezpieczeństwa i rozwoju na całym kontynencie" - zaznaczył. "Dlatego dzielimy się z krajami Bałkanów Zachodnich naszym doświadczeniem z czasów naszej transformacji ustrojowej i naszej akcesji zarówno do UE, jak i do NATO" - dodał szef polskiej dyplomacji.

Konieczność przyspieszenia procesu rozszerzenia podkreślał z kolei szef MSZ Węgier Peter Szijjarto.

"Przewodniczący Komisji Europejskiej powiedział wcześniej, że w najbliższych pięciu latach nie będzie dalszego rozszerzenia UE. My się nie zgadzamy z tym. Naszym zdaniem nie dość, że należałoby w ciągu pięciu najbliższych lat poszerzyć Unię, ale mówimy wręcz, że natychmiast powinniśmy rozszerzyć UE" - powiedział węgierski minister. Dodał, że to właśnie rozszerzenie stanowi "najważniejsze narzędzie do ponownego wzmocnienia UE".

Przyjęcie deklaracji poprzedziło rozmowy z udziałem wysokiej przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini oraz przedstawicieli 15 państw - oprócz szefów MSZ państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier) biorą w nich udział przedstawiciele sześciu krajów zachodniobałkańskich oraz pięciu unijnych sąsiadów regionu (Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Słowenii i Włoch). Tematami zorganizowanego z inicjatywy szefa polskiej dyplomacji spotkania są m.in. współpraca UE z państwami Bałkanów Zachodnich oraz bezpieczeństwo Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

1 lipca br. Polska objęła roczne przewodnictwo Grupy Wyszehradzkiej.